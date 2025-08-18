快訊

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

簡立峰專欄／川普封殺「覺醒AI」 企業反而鬆口氣？

勞退自提6％…20年翻倍！股民笑：去年0050一年就50％

聯合新聞網／ 綜合報導
勞退自提20年翻倍，官方稱年化報酬6％，網友卻酸爆「便當都漲一倍了」、「拿去買0050早贏翻」。記者胡經周／攝影
勞退自提20年翻倍，官方稱年化報酬6％，網友卻酸爆「便當都漲一倍了」、「拿去買0050早贏翻」。記者胡經周／攝影

勞退新制滿20年，官方統計有逾2萬名勞工堅持自提6%，帳戶金額翻倍。勞動部也強調，平均年化報酬率6%，除了複利效果，還能節稅與確保老年退休金安全。

不過在股板，酸言居多。有網友直嗆「20年才翻倍==」、「可悲的報酬率」、「20年物價都翻幾倍了，笑死人」、「連通膨都輸的廢物」、「我便當價格翻倍都不用20年」。還有人直言「智障才自提」、「這是在騙數學不好的吧」。

也有人把勞退績效與股市比較，「去年0050一年就50%了」、「美國401K二十年翻好幾倍」、「剛剛叫AI算定投QQQ，20年賺16倍」、「少年股神半年就翻倍了」，不少人認為「把錢拿去買VOO或0050都屌打」。

當然，也有人跳出來平衡，「勞退最大意義是節稅，不要只看報酬」、「高薪者提還能減稅，划算」、「當分散投資就好」、「至少不會讓你亂花光，退休金多一層保障」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

QQQ 節稅 通膨 勞退 自提 績效 退休金 年化報酬率 0050元大台灣50

延伸閱讀

存股哥實測上槓布局0050：帳面+6.6％…但強調「不是人人適合」！

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

家用+房貸每月近8萬…該壓0050還00878？小師傅：人生非公式得做取捨

相關新聞

台股盤中破歷史最高點24416！直雲：ALL IN爽賺…每天獲利增加60至80萬

台股突破歷史最高點24416，我是不是每天都說要ALL IN！ 台股今天直接不囉嗦直接突破歷史新高，一堆人叫你逢高要減碼，只有直雲一直說我ALL IN！這就可以完整地享受這個獲利，我有說過244

勞退自提6％…20年翻倍！股民笑：去年0050一年就50％

勞退新制滿20年，官方統計有逾2萬名勞工堅持自提6%，帳戶金額翻倍。勞動部也強調，平均年化報酬率6%，除了複利效果，還能節稅與確保老年退休金安全。 不過在股板，酸言居多。有網友直嗆「20年才翻倍

熊市越來越短…終將成為歷史？網熱議：新冠3個月就V轉

PTT網友熱議「熊市會不會越來越短」，有人認為指數投資盛行讓市場更快反彈，也有人提醒2022年空頭仍長達一年，投資氛圍正反交鋒。

台股創高但散戶怕爆？網友：被四月嚇跑融資都還沒回來

一名網友在PTT股板發文表示，近期台股不僅偏多，部分指數甚至創高，但自己身邊的親友、同事卻沒有聽說有「新玩家」準備入場。他並分享自己目前僅輕倉操作美股指數期貨，台股漲跌對他影響不大，便好奇詢問其他人「

台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

媒體報導台灣太陽光電是「全世界最貴」，還點名若由台電建置，成本可減半。經濟部能源署今（17）日回應，強調各國推動再生能源基礎不同，不宜直接用「絕對價格」比較。官方數據顯示，2010年時太陽光電費率每度

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

一名網友在PTT股板分享，他上週三見緯創從125元跌到122元，立刻接手10張，卻沒想到股價繼續下探到116.5元收盤，導致資金幾乎全壓，僅剩4萬元現金可支應信用卡費。他無奈直呼「這禮拜真的是身心受創

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。