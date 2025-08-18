勞退自提6％…20年翻倍！股民笑：去年0050一年就50％

勞退新制滿20年，官方統計有逾2萬名勞工堅持自提6%，帳戶金額翻倍。勞動部也強調，平均年化報酬率6%，除了複利效果，還能節稅與確保老年退休金安全。

不過在股板，酸言居多。有網友直嗆「20年才翻倍==」、「可悲的報酬率」、「20年物價都翻幾倍了，笑死人」、「連通膨都輸的廢物」、「我便當價格翻倍都不用20年」。還有人直言「智障才自提」、「這是在騙數學不好的吧」。

也有人把勞退績效與股市比較，「去年0050一年就50%了」、「美國401K二十年翻好幾倍」、「剛剛叫AI算定投QQQ，20年賺16倍」、「少年股神半年就翻倍了」，不少人認為「把錢拿去買VOO或0050都屌打」。

當然，也有人跳出來平衡，「勞退最大意義是節稅，不要只看報酬」、「高薪者提還能減稅，划算」、「當分散投資就好」、「至少不會讓你亂花光，退休金多一層保障」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。