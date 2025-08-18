熊市越來越短…終將成為歷史？網熱議：新冠3個月就V轉
PTT股板有網友拋出一個疑問：隨著資訊傳播快速、越來越多人投入「指數化投資」，是不是代表未來熊市的時間會越來越短，甚至難以再出現教科書上那種長達一年的空頭行情？他舉例新冠疫情時股市短短3個月就V型反彈，還有今年四月的股災同樣快速復甦，自己也因此靠信心進場買到不少便宜籌碼。
不過，這樣的推論在社群引發熱烈討論。有網友認為投資氛圍確實改變，很多人不再執著於個股操作，而是選擇長期持有大盤，導致「一跌就有人接」，熊市自然難拖太久；但也有人提醒，真正的金融風暴與單一事件不同，一旦信心崩盤，長期熊市還是可能重演。
支持者直言「確實我身邊的人大概有8成都指數化投資」、「年輕人基本上沒人買個股 體感上同意」、「我覺得是，數據上也顯示熊市越來越短」。甚至有人打趣，「熊是瀕危動物」、「以後不會有熊市了」。
質疑者則潑冷水「2022納指走空一年不算熊？跟網路資訊有啥關係」、「當愈來愈多人都這麼認為時，就會出現長熊市」、「重大事件像戰爭天災來臨，就別太樂觀」。還有人冷嘲熱諷「那是因為你沒看過什麼叫崩盤，菜雞！」
也有網友分析，現代政府在危機應對上更有經驗，QE等工具能加速救市，讓市場下跌周期縮短，但這不代表未來不會遇到「前所未有」的危機，真正的大修正依舊難以避免。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
