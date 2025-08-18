快訊

才剛交往…23歲妹遭27歲男友當街暴打、拉髮拖行 趴地狂求饒

林岱樺被挖祖墳式攻擊 綠憂脫黨危機...南台2都恐變天

又有颱風？熱帶擾動92W最快今生成颱風 預估路徑曝

熊市越來越短…終將成為歷史？網熱議：新冠3個月就V轉

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友熱議「熊市會不會越來越短」，有人認為指數投資盛行讓市場更快反彈，也有人提醒2022年空頭仍長達一年，投資氛圍正反交鋒。中央社
PTT網友熱議「熊市會不會越來越短」，有人認為指數投資盛行讓市場更快反彈，也有人提醒2022年空頭仍長達一年，投資氛圍正反交鋒。中央社

PTT股板有網友拋出一個疑問：隨著資訊傳播快速、越來越多人投入「指數化投資」，是不是代表未來熊市的時間會越來越短，甚至難以再出現教科書上那種長達一年的空頭行情？他舉例新冠疫情時股市短短3個月就V型反彈，還有今年四月的股災同樣快速復甦，自己也因此靠信心進場買到不少便宜籌碼。

不過，這樣的推論在社群引發熱烈討論。有網友認為投資氛圍確實改變，很多人不再執著於個股操作，而是選擇長期持有大盤，導致「一跌就有人接」，熊市自然難拖太久；但也有人提醒，真正的金融風暴與單一事件不同，一旦信心崩盤，長期熊市還是可能重演。

支持者直言「確實我身邊的人大概有8成都指數化投資」、「年輕人基本上沒人買個股 體感上同意」、「我覺得是，數據上也顯示熊市越來越短」。甚至有人打趣，「熊是瀕危動物」、「以後不會有熊市了」。

質疑者則潑冷水「2022納指走空一年不算熊？跟網路資訊有啥關係」、「當愈來愈多人都這麼認為時，就會出現長熊市」、「重大事件像戰爭天災來臨，就別太樂觀」。還有人冷嘲熱諷「那是因為你沒看過什麼叫崩盤，菜雞！」

也有網友分析，現代政府在危機應對上更有經驗，QE等工具能加速救市，讓市場下跌周期縮短，但這不代表未來不會遇到「前所未有」的危機，真正的大修正依舊難以避免。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

相關新聞

熊市越來越短…終將成為歷史？網熱議：新冠3個月就V轉

PTT網友熱議「熊市會不會越來越短」，有人認為指數投資盛行讓市場更快反彈，也有人提醒2022年空頭仍長達一年，投資氛圍正反交鋒。

台股創高但散戶怕爆？網友：被四月嚇跑融資都還沒回來

一名網友在PTT股板發文表示，近期台股不僅偏多，部分指數甚至創高，但自己身邊的親友、同事卻沒有聽說有「新玩家」準備入場。他並分享自己目前僅輕倉操作美股指數期貨，台股漲跌對他影響不大，便好奇詢問其他人「

台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

媒體報導台灣太陽光電是「全世界最貴」，還點名若由台電建置，成本可減半。經濟部能源署今（17）日回應，強調各國推動再生能源基礎不同，不宜直接用「絕對價格」比較。官方數據顯示，2010年時太陽光電費率每度

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

一名網友在PTT股板分享，他上週三見緯創從125元跌到122元，立刻接手10張，卻沒想到股價繼續下探到116.5元收盤，導致資金幾乎全壓，僅剩4萬元現金可支應信用卡費。他無奈直呼「這禮拜真的是身心受創

關稅、通膨、AI同時發生 身價破億投資人：我要開始找副業

在美國對台灣徵收20%的關稅，以及232條款尚未正式頒布的情況下，台灣將有許多出口導向的傳產無法倖免。這些產業將遭遇利潤壓縮，甚至可能出...

除了AI沒救？台股創新高引爆悲觀潮

有網友在股板發文疑惑，台股、美股紛紛創新高，但氛圍卻一片灰暗，直問「還是我的錯覺？」貼文指出，除了「AI好棒棒」以外，幾乎想不到能樂觀的理由，反而覺得「這是與實體經濟背離，妥妥的泡沫耶」。 不少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。