台股創高但散戶怕爆？網友：被四月嚇跑融資都還沒回來

一名網友在PTT股板發文表示，近期台股不僅偏多，部分指數甚至創高，但自己身邊的親友、同事卻沒有聽說有「新玩家」準備入場。他並分享自己目前僅輕倉操作美股指數期貨，台股漲跌對他影響不大，便好奇詢問其他人「各位身邊沒買股票的親友目前進場沒？」。

留言區出現不少冷回應，有人直言「擦鞋童理論完了」、「散戶還沒進場所以續抱」、「看量就知道答案」。也有人點出現實狀況「解套的都賣了」、「四月才被搞死一次，現在恐慌症的比進場的還多」。

另一派網友則從籌碼角度切入，認為「看融資比這邊準吧」、「散戶蠻多都在ETF」、「融資跟成交量都開始起來了」。還有人提醒「現在新高 空手請不要進場 你們一進就會崩」。

也有人分享身邊實例，「我同事都進場吃豆腐 金居、漢唐了」、「剛畢業的新人同事最近去開證券戶」、「五月底入市 這1-2個月都是滿倉」。但也有網友酸嗆「干你屁事？」、「韭菜的想法不重要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。