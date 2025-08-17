台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

媒體報導台灣太陽光電是「全世界最貴」，還點名若由台電建置，成本可減半。經濟部能源署今（17）日回應，強調各國推動再生能源基礎不同，不宜直接用「絕對價格」比較。官方數據顯示，2010年時太陽光電費率每度電高達11.76元，如今已降至4.30元，降幅約六成。

能源署進一步說明，光電成本受土地、開發規模、供應鏈價格等影響，並非由台電經營就能降低五成。台灣採用的是躉購制度，而非歐美、日韓等地的競標制或溢價補貼制，因此直接對照「不具可比性」。

然而，原PO在股板酸言批評「政府很有錢，掏納稅錢給綠能廠商，像孝親費一樣」，還笑稱「在台灣綠能是筆好生意，趕緊買進相關股票吧」。

不少網友直言「吸台灣人的血 好爽歐」、「環保是門生意」、「台電當盤子 全民買帳單」、「雲豹能源吸血吸滿滿」。也有人冷嘲「照射到台灣的太陽成本比較高」、「民主的光電 有什麼好比的」。

也有網友補充「北部太陽能發電拉高成本，中南部才有4元左右」、「各國制度不同，沒辦法直接比」，但仍難消弭輿論質疑。

