散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費
一名網友在PTT股板分享，他上週三見緯創從125元跌到122元，立刻接手10張，卻沒想到股價繼續下探到116.5元收盤，導致資金幾乎全壓，僅剩4萬元現金可支應信用卡費。他無奈直呼「這禮拜真的是身心受創」，更表示親戚也一同買進，讓壓力倍增。
原PO指出，緯創近期成交量依舊放大，卻未見股價回穩，他質疑僅因匯差影響毛利就連日被「倒貨」並不合理，但又難以認賠出場，只能上網討拍。
不少網友看衰後市，直言「緯創要跌到60了你不知道嗎」、「99緯創」、「要不改買廣達？」。也有網友勸誡「跳空下跌途中你敢接 你的計畫是什麼」、「才沒幾天 是要有什麼起色」。
另一派則認為可等待機會，「也許100-105之間可以順手撿起來？」「永遠100元鋼底」、「等到下次法說或利多」。也有人勸說「不要灘 放著就好 緯創116以下強大支撐」。
不過，還是有留言毫不留情，調侃「買緯創，必受創」、「看來你是最後一隻老鼠」、「你中了定瞄效應」、「韭菜永遠以為自己可以靠玩個股賺贏大盤 笑死」。
