快訊

男路旁尿尿接到罰單 圖像清晰還有特寫 網友：高畫質連鳥都不放過

男神朴寶劍「零偽裝」現身台灣街頭 粉絲見一幕笑：小看高雄太陽了

聽新聞
0:00 / 0:00

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨「滿手緯創身心受創」，股價自125元跌至117.5元，市場看法分歧，有人喊破百支撐、也有人直言恐下探更低。記者胡經周／攝影
網友抱怨「滿手緯創身心受創」，股價自125元跌至117.5元，市場看法分歧，有人喊破百支撐、也有人直言恐下探更低。記者胡經周／攝影

一名網友在PTT股板分享，他上週三見緯創從125元跌到122元，立刻接手10張，卻沒想到股價繼續下探到116.5元收盤，導致資金幾乎全壓，僅剩4萬元現金可支應信用卡費。他無奈直呼「這禮拜真的是身心受創」，更表示親戚也一同買進，讓壓力倍增。

原PO指出，緯創近期成交量依舊放大，卻未見股價回穩，他質疑僅因匯差影響毛利就連日被「倒貨」並不合理，但又難以認賠出場，只能上網討拍。

不少網友看衰後市，直言「緯創要跌到60了你不知道嗎」、「99緯創」、「要不改買廣達？」。也有網友勸誡「跳空下跌途中你敢接 你的計畫是什麼」、「才沒幾天 是要有什麼起色」。

另一派則認為可等待機會，「也許100-105之間可以順手撿起來？」「永遠100元鋼底」、「等到下次法說或利多」。也有人勸說「不要灘 放著就好 緯創116以下強大支撐」。

不過，還是有留言毫不留情，調侃「買緯創，必受創」、「看來你是最後一隻老鼠」、「你中了定瞄效應」、「韭菜永遠以為自己可以靠玩個股賺贏大盤 笑死」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

00918表現這麼好…定期定額的人卻不多？稀飯曝光真相

除了AI沒救？台股創新高引爆悲觀潮

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

相關新聞

台股創高但散戶怕爆？網友：被四月嚇跑融資都還沒回來

一名網友在PTT股板發文表示，近期台股不僅偏多，部分指數甚至創高，但自己身邊的親友、同事卻沒有聽說有「新玩家」準備入場。他並分享自己目前僅輕倉操作美股指數期貨，台股漲跌對他影響不大，便好奇詢問其他人「

台灣光電全球最貴…綠能是孝親費？網友怒嗆：政府掏納稅錢養廠商

媒體報導台灣太陽光電是「全世界最貴」，還點名若由台電建置，成本可減半。經濟部能源署今（17）日回應，強調各國推動再生能源基礎不同，不宜直接用「絕對價格」比較。官方數據顯示，2010年時太陽光電費率每度

散戶梭哈緯創卻變「身心受創」！苦主接手10張只剩4萬付卡費

一名網友在PTT股板分享，他上週三見緯創從125元跌到122元，立刻接手10張，卻沒想到股價繼續下探到116.5元收盤，導致資金幾乎全壓，僅剩4萬元現金可支應信用卡費。他無奈直呼「這禮拜真的是身心受創

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

美國總統川普放話「晶片關稅最高可能達300%」，震撼市場。他強調會先設「初始低稅率」給時間設廠，但後續會大幅提高。外媒直指，台積電是否在豁免範圍仍待釐清，讓半導體族群全面承壓。 分析師指出，美國

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

在中選會舉辦的最後一場發表會上，和碩董事長童子賢拋出驚人一句：「核電1度1元、風電1度6元」，直言這是最基本的算術問題，還放話「不會持家，就辭職」。這番話在民進黨尚未全面轉彎「非核家園」政策之前，格外

關稅、通膨、AI同時發生 身價破億投資人：我要開始找副業

在美國對台灣徵收20%的關稅，以及232條款尚未正式頒布的情況下，台灣將有許多出口導向的傳產無法倖免。這些產業將遭遇利潤壓縮，甚至可能出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。