關稅、通膨、AI同時發生 身價破億投資人：我要開始找副業

摘要 美國對台徵收20%關稅及232條款，可能衝擊以出口為主的傳產，壓縮他們的利潤並引發裁員及關廠。在台積電撐盤下的台股大盤已經失真，資金將會不斷流向強勢產業，投資人需調整策略。

在美國對台灣徵收20%的關稅，以及232條款尚未正式頒布的情況下，台灣將有許多出口導向的傳產無法倖免。這些產業將遭遇利潤壓縮，甚至可能出現嚴重虧損、裁員和關廠的情況。

台灣的產業格局將被分割為兩個世界。考量到台積電對加權股價指數的影響，電子業佔比偏重的台股大盤指數可能會越來越失真，連期貨指數也會受此影響。傳統的「股市是經濟之窗」這句話，恐怕需要重新審視。

儘管台積電、半導體和AI相關企業仍將持續繁榮，但這些行業的從業人員在全台勞動人口中的占比非常低。許多人從事的是非電子的科技業，目前除了政府的補貼，尚未看到有任何長期的改革或轉型計劃。

在這樣的情況下，不論是內資、外資、法人或散戶，資金都會自然流向最有利的地方，導致股價表現差異巨大，投資者的策略也不得不隨之調整。

短期內，川普的政策對美國高科技產業的影響可能不大，強者恆強的局面仍將延續。但從全球角度看，貿易壁壘所造成的消費力減弱和景氣不振，可能使經濟陷入停滯性通膨或衰退。儘管當前股市普遍樂觀，但投資人仍需保持風險意識。

隨著物價普遍上漲和AI技術的興起，許多工作將被自動化，這將改變民眾的生活方式。

面對這些變化，除了積極進行投資理財來應對，我也計劃學習第二專長，擁抱AI技術，並尋找副業。專注於提升職場能力，並多學習、多充電，為未來的退休生活做好準備，這是我們必須提前準備的功課。

此外，理財策略方面，我會選擇定期定額和單筆投資，積極儲蓄並理財，靈活的實現獲利再投入，並廣泛吸收市場資訊。這不僅限於國內金融商品，也要了解國際市場。將投資組合多元化並分散風險，將是未來成功理財的關鍵。

