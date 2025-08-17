除了AI沒救？台股創新高引爆悲觀潮

有網友在股板發文疑惑，台股、美股紛紛創新高，但氛圍卻一片灰暗，直問「還是我的錯覺？」貼文指出，除了「AI好棒棒」以外，幾乎想不到能樂觀的理由，反而覺得「這是與實體經濟背離，妥妥的泡沫耶」。

不少人回應認同，覺得近期壞消息不斷卻「股市還一直往上」，懷疑有「黑手在撐」。也有人乾脆直言：「全世界都只有AI樂觀而已」、「除了AI我也想不到台股有啥其他地方能高潮」。

但另一派網友則持相反觀點，直言「股市總在半信半疑中成長」、「AI帶起的史詩級大多頭，錯過你會後悔一輩子」，甚至有人分享信義區餐廳、精品名店人潮滿滿，認為「台灣經濟根本好爆了」。

討論區也出現激烈拉扯，有人冷酸「悲觀正確，樂觀鼠錢」，有人則大膽喊「未來五年內，台積上兩千、台股上三萬點是終究已注定」，甚至有人笑回：「你是不是沒在車上？嘻嘻」。

整體來看，市場對「高點背後到底是繁榮還是泡沫」分歧加劇，但共識是——AI題材依舊是目前唯一的主線，股市情緒在樂觀與恐慌之間反覆拉扯。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。