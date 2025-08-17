台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

美國總統川普放話「晶片關稅最高可能達300%」，震撼市場。他強調會先設「初始低稅率」給時間設廠，但後續會大幅提高。外媒直指，台積電是否在豁免範圍仍待釐清，讓半導體族群全面承壓。

分析師指出，美國本土廠如Intel、GlobalFoundries與TI有望受惠，台積電因在亞利桑那設廠，可能有機會免於《232條款》關稅，但細節仍模糊。Bernstein更提醒，若僅限美國廠出貨免稅，那海外成本反而更具競爭力，市場疑慮未解。

消息一出，美股費半指數跌2.26%，應用材料重挫14%，台積電ADR也收跌0.88%，收238.88美元。專家憂心，台積電是否需承擔更多責任，甚至被迫技術轉移，美中科技角力持續升溫。

網友炸鍋留言：「川普有種就課啊」、「好了啦，又想騙別人尿尿的地方」、「300%跑不掉」、「就怕你川寶沒種課啦」、「庫克跟黃仁勳又要去白宮一趟了」、「美國廠免、台灣廠要課」、「台積電跌300%剩30塊你說好不好」。有人直酸「每週鬼故事」、「不可能300%亂喊」，也有人喊「禮拜一先崩為敬」。

市場一邊擔心衝擊台積電及全球供應鏈，一邊又懷疑川普「恐嚇喊價」真實度。這場「300%晶片稅風暴」，成了投資人最矚目的週末話題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。