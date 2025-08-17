快訊

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

Swatch瞇瞇眼宣傳照遭控「辱華」 緊急道歉、撤照

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
川普放話「晶片關稅恐飆300%」，台積電豁免未明朗，ADR下跌、網友炸鍋酸「每週鬼故事」。歐新社
川普放話「晶片關稅恐飆300%」，台積電豁免未明朗，ADR下跌、網友炸鍋酸「每週鬼故事」。歐新社

美國總統川普放話「晶片關稅最高可能達300%」，震撼市場。他強調會先設「初始低稅率」給時間設廠，但後續會大幅提高。外媒直指，台積電是否在豁免範圍仍待釐清，讓半導體族群全面承壓。

分析師指出，美國本土廠如Intel、GlobalFoundries與TI有望受惠，台積電因在亞利桑那設廠，可能有機會免於《232條款》關稅，但細節仍模糊。Bernstein更提醒，若僅限美國廠出貨免稅，那海外成本反而更具競爭力，市場疑慮未解。

消息一出，美股費半指數跌2.26%，應用材料重挫14%，台積電ADR也收跌0.88%，收238.88美元。專家憂心，台積電是否需承擔更多責任，甚至被迫技術轉移，美中科技角力持續升溫。

網友炸鍋留言：「川普有種就課啊」、「好了啦，又想騙別人尿尿的地方」、「300%跑不掉」、「就怕你川寶沒種課啦」、「庫克跟黃仁勳又要去白宮一趟了」、「美國廠免、台灣廠要課」、「台積電跌300%剩30塊你說好不好」。有人直酸「每週鬼故事」、「不可能300%亂喊」，也有人喊「禮拜一先崩為敬」。

市場一邊擔心衝擊台積電及全球供應鏈，一邊又懷疑川普「恐嚇喊價」真實度。這場「300%晶片稅風暴」，成了投資人最矚目的週末話題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

00919過往2023、2024榮景不再？達人：高股息ETF要填息應是最基本要求

00918表現這麼好…定期定額的人卻不多？稀飯曝光真相

高股息被整頓後績效下降？00878、00961...年化配息率出爐 純純：3類人仍適合

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

相關新聞

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

美國總統川普放話「晶片關稅最高可能達300%」，震撼市場。他強調會先設「初始低稅率」給時間設廠，但後續會大幅提高。外媒直指，台積電是否在豁免範圍仍待釐清，讓半導體族群全面承壓。 分析師指出，美國

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

在中選會舉辦的最後一場發表會上，和碩董事長童子賢拋出驚人一句：「核電1度1元、風電1度6元」，直言這是最基本的算術問題，還放話「不會持家，就辭職」。這番話在民進黨尚未全面轉彎「非核家園」政策之前，格外

除了AI沒救？台股創新高引爆悲觀潮

有網友在股板發文疑惑，台股、美股紛紛創新高，但氛圍卻一片灰暗，直問「還是我的錯覺？」貼文指出，除了「AI好棒棒」以外，幾乎想不到能樂觀的理由，反而覺得「這是與實體經濟背離，妥妥的泡沫耶」。 不少

宏達電1300跌到25元…有人靠放空財富自由？網：做多才有無限獲利

有網友在PTT發文回顧，宏達電（2498）股價曾從高點1300元一路下跌到25元，想知道當時是否有人靠放空這檔股票發財，或是那段時間其實有禁空令。原PO表示，自己是在2019年才進股市，對這段歷史並不

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

台灣高鐵近年營運穩健、持續獲利，今年第二季EPS 0.29元。網友熱議，高鐵在地理與市場條件上具有優勢，打下健全財務結構，惟規劃新建宜蘭站、屏東站位置偏遠，恐影響使用效益，引發其他人討論。

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

「倫敦君」表示，台積電的目標價包括摩根士丹利喊出1388元，高盛喊出1370元，這些目標價其實都偏保守。因為從觀察過去就會發現，分析師常常會「慢半拍上調」，當股價漲了，就再補一段上修，這樣就永遠不會出錯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。