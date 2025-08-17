「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職
在中選會舉辦的最後一場發表會上，和碩董事長童子賢拋出驚人一句：「核電1度1元、風電1度6元」，直言這是最基本的算術問題，還放話「不會持家，就辭職」。這番話在民進黨尚未全面轉彎「非核家園」政策之前，格外敏感，也立刻引爆社群熱議。
童子賢認為，能源政策不能只談口號，電價高低會直接影響企業與民生。他用簡單的數字對比，將核能與風能的發電成本擺上檯面，質疑政府能源決策方向，語氣相當犀利。
對此，不少網友大力附和，直言「真的會算數學的人才懂現實」、「人民買單，政府說永續」、「工業大戶電價太高怎麼撐？」。另一派則反駁，「核廢料放哪裡？要不要放你家」、「發展綠能是全球趨勢」、「講便宜不講安全，這才是耍嘴皮」。
還有人酸度拉滿，留言「不會持家就辭職，政府真的要聽話嗎」、「台灣能源政策就是政治決定，不是算術題」、「核電便宜是假象，災難成本誰算？」。討論火藥味濃厚。
