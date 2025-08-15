宏達電1300跌到25元…有人靠放空財富自由？網：做多才有無限獲利

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
宏達電（2498）股價曾從1300元崩跌至25元，網友討論放空能否致富，多數認為受限於台股制度與獲利空間，真正財富自由者寥寥無幾。路透
有網友在PTT發文回顧，宏達電（2498）股價曾從高點1300元一路下跌到25元，想知道當時是否有人靠放空這檔股票發財，或是那段時間其實有禁空令。原PO表示，自己是在2019年才進股市，對這段歷史並不了解，因此想向過來人請教。

不少網友直言，放空在台股的獲利空間有限「做空最多就100%，做多才有無限獲利」、「1300跌到25賺不到100%怎麼財富自由」、「靠空宏達電能自由的，本來就財富自由」、「台股放空限制多，還得融券回補，很難一路抱到現在」。

也有人分享當時經驗，指出在宏達電高檔時喊空並不被看好「那時候叫身邊人放空被罵死，沒人信強勢股會崩」、「空紅茶很多都賠錢，中間也被嘎好幾次」、「能抓對高點低點反覆操作才有可能賺大錢」。

部分網友則補充，放空必須面對融券回補、除權息及增減資等多種限制，要抱到股價長期下跌並不容易。

多數網友認為，在台股環境中，放空個股要靠單一波段獲得巨大財富的機會不高，除非一開始就有龐大資金，否則難以達到財富自由的境界。相比之下，長期做多、抱住能翻倍成長的股票，才是更多投資人眼中較容易累積資產的方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

