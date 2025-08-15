快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

聽新聞
0:00 / 0:00

「忙著數錢」這盤隨便買隨便賺！直雲：今鴻海、台達電、台燿…非常強勢

聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
美國PPI數據爆表，通膨疑慮升溫但美股利空不跌，台股在台積電、鴻海、台達電、台燿等領軍下續強，市場多頭氛圍濃厚。本報資料照片
美國PPI數據爆表，通膨疑慮升溫但美股利空不跌，台股在台積電、鴻海、台達電、台燿等領軍下續強，市場多頭氛圍濃厚。本報資料照片

一早就忙著數錢 這個盤隨便買隨便賺

美國昨天的消費物價指數PPI爆表，通膨擔憂再起，結果美股也沒有什麼跌，利空不跌，只能說這個盤強到爆炸！重點還是現在氣氛良好，大家都在做多。

台股今天的盤勢也非常地棒，主要台積電在盤整，不過台積電本來就沒有任何問題，主要是過前高本來就會震盪，有台積電的投資人完全不用擔心，台積電還是全台股最優質的股票。台積電會帶著台股衝過24416！

今天鴻海直接開盤站上200非常地強勢，174元說要買鴻海果然是很棒的選擇，我認為我的選股能力絕對值得大家的信任！賣緯創廣達買鴻海真的是當初很棒的決定，我們都是有發文的，沒有打馬後砲的喔！

今天的台達電台燿漲勢也非常地強勢，因為這兩檔本來就就是非常優質，我選的股票都很優質，有時候會輪流休息一下千萬不用擔心，六虎將持續展現強勢！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 鴻海 台燿 台積電 台達電

延伸閱讀

00918又填息了！3年報酬94.15% 陳重銘：高股息不賠價差的關鍵完美達到

若汽車關稅降至0…裕隆非最慘而是國瑞？網分析：CC一台神車賣贏對手全系列

0050與006208今年度「節費王」鹿死誰手？柴鼠評還有得拚：7月差距僅百萬分之1

買進主動式00982A…理由為何？存股哥：沒特別原因就隨心所欲買來試看看

相關新聞

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

台灣高鐵近年營運穩健、持續獲利，今年第二季EPS 0.29元。網友熱議，高鐵在地理與市場條件上具有優勢，打下健全財務結構，惟規劃新建宜蘭站、屏東站位置偏遠，恐影響使用效益，引發其他人討論。

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

「倫敦君」表示，台積電的目標價包括摩根士丹利喊出1388元，高盛喊出1370元，這些目標價其實都偏保守。因為從觀察過去就會發現，分析師常常會「慢半拍上調」，當股價漲了，就再補一段上修，這樣就永遠不會出錯。

「忙著數錢」這盤隨便買隨便賺！直雲：今鴻海、台達電、台燿…非常強勢

一早就忙著數錢 這個盤隨便買隨便賺 美國昨天的消費物價指數PPI爆表，通膨擔憂再起，結果美股也沒有什麼跌，利空不跌，只能說這個盤強到爆炸！重點還是現在氣氛良好，大家都在做多。 台股今天的盤

若汽車關稅降至0…裕隆非最慘而是國瑞？網分析：CC一台神車賣贏對手全系列

近期台美關稅談判傳出可能開放美規車進口，引發車市熱議。雖然不少人第一時間認為裕隆會首當其衝，但有網友分析，裕隆主力客車已經不是市場量級前段班，真正衝擊最大的恐是國瑞。 PTT網友分析「裕隆這幾年

鄉民熱議「百元翻千金」潛力股清單！網曝關鍵：抱不抱得住

投資選股是一門大學問。一名網友在PTT發文詢問，千金股雖然不少，但多數都是從200元、500元以上起漲，他想找的是從100元左右、低基期快速飆到千元的股票，類似近年華城、材料、奇鋐的代表作，並排除花數十年才達標的個案。他提到金像電雖然已從百元以下衝到近500元，但業績爆發力似乎不如前三檔，想請教市場上還有哪些具潛力的標的。

台塑虧損仍調薪2％！網酸「利空」：當股東不如當員工

台塑集團在石化景氣逆風、上半年四寶罕見全數虧損情況下，仍拍板自7月1日起為員工調薪2％，平均薪資突破6萬元。PTT股板網友分享新聞並感嘆「暖心老闆」，直言即使公司虧錢，總裁王文淵依舊拍板加薪，讓他懷疑「當股東不如當員工」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。