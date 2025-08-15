「忙著數錢」這盤隨便買隨便賺！直雲：今鴻海、台達電、台燿…非常強勢

一早就忙著數錢 這個盤隨便買隨便賺

美國昨天的消費物價指數PPI爆表，通膨擔憂再起，結果美股也沒有什麼跌，利空不跌，只能說這個盤強到爆炸！重點還是現在氣氛良好，大家都在做多。

台股今天的盤勢也非常地棒，主要台積電在盤整，不過台積電本來就沒有任何問題，主要是過前高本來就會震盪，有台積電的投資人完全不用擔心，台積電還是全台股最優質的股票。台積電會帶著台股衝過24416！

今天鴻海直接開盤站上200非常地強勢，174元說要買鴻海果然是很棒的選擇，我認為我的選股能力絕對值得大家的信任！賣緯創廣達買鴻海真的是當初很棒的決定，我們都是有發文的，沒有打馬後砲的喔！

今天的台達電和台燿漲勢也非常地強勢，因為這兩檔本來就就是非常優質，我選的股票都很優質，有時候會輪流休息一下千萬不用擔心，六虎將持續展現強勢！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。