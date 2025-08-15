若汽車關稅降至0…裕隆非最慘而是國瑞？網分析：CC一台神車賣贏對手全系列

近期台美關稅談判傳出可能開放美規車進口，引發車市熱議。雖然不少人第一時間認為裕隆會首當其衝，但有網友分析，裕隆主力客車已經不是市場量級前段班，真正衝擊最大的恐是國瑞。

PTT網友分析「裕隆這幾年主力客車Nissan和Toyota已經不是同一個量級，全年僅剩2萬台，剩下CMC、MG和三菱Zinger支撐，加起來只跟一台Corolla Cross賣的差不多」。反觀國瑞全年產量約14萬台、量體最大，若美規熱門車種如Rav4 Prime能直接引進，恐對市場造成強烈衝擊。

分析指出，和泰雖會受影響，但長線仍具優勢；Lexus主力車型多來自加拿大、日本，不一定吃到降稅利多。裕隆則有GM代理權，加上中華貨車支撐；台本、六和影響也相對有限。國瑞因國組車比例高，被視為關稅衝擊下的最大受害者。

有人直言「國瑞和和泰才是關稅保護下最爽的」、「賺成這樣還保護乾脆政府直接撥預算給車商」、「和泰短空長多說不定是長投的好機會」、「和泰賺錢罵名裕隆背」、「裕隆本來就賣不了幾台影響最小」。

也有網友提醒「美規Rav4在美銷量高不一定有餘力出口」、「加拿大與日本產車才是台灣主力」、「就算免關稅價格也打不到國產車市場」、「皮卡雖大台但與貨車購買族群重疊度高」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。