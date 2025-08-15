台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

台股15日開盤指數微漲，台積電（2330）則開出平盤價1,175元。Dcard「倫敦君財富船」昨(14)日發文分析外資目標價如何估算，並用EPS×本益比估算，台積電究竟上看1400元，還是2000元？

「倫敦君」一開始即提醒投資民眾，像今年3、4月大盤從高點摔3成，直接跌掉7千點的暴漲暴跌行情，以後可能每年都會來一次。投資人若做得對，一波就翻身；做錯，下場真的會很慘。他表示，很多人砍在低點、也有一堆人被軋空手，市場上一堆「眼淚配股票」的故事。但反過來，也有大賺幾十萬的故事，正真實上演中。

「倫敦君」表示，台股從看中國要轉向看美國，因為台股行情現在更受美國科技業的需求影響，而不是中國的GDP數字。

對於現下該如何操作股市，他建議可在穩中求勝，行情雖然可能還會漲，但不至於馬上崩。從歷史牛市的漲幅中位數來看，現在的位置還不算高，美股的EPS預期也都還在持續上修，歷經4月大殺盤後，籌碼乾淨、散戶退場，反而更健康。

至於台積電現在是高點？還是起點？「倫敦君」說，最近台積電創歷史新高，市場熱度爆表。有趣的是，很多分析師一邊說它業績好，一邊又說「漲太多了不要追」，甚至給出保守目標價，想讓投資人退場。

包括摩根士丹利喊出1388元，高盛則喊出1370元。「倫敦君」認為，這些目標價其實都偏保守。因為從觀察過去就會發現，分析師常常會「慢半拍上調」，當股價漲了，就再補一段上修，這樣就永遠不會出錯。

「倫敦君」表示，台積電目前最樂觀的外資目標價是1400元，但他認為，這還是低估了台積電的潛力。因為根據凱基證券研究，台積電今年EPS預估為60元，明年67元，後年甚至可達80元。若再加上新台幣的貶值效應，獲利搞不好還會上修。

若以EPS×本益比估算，明年EPS 67元乘上25倍的本益比，會是1675元；若用後年EPS 80元來算，甚至有達到2000元的潛力，遠比大多數外資目標價來得有感得多。

「倫敦君」建議3招股市操作策略：

一、部位拿穩，別急著猜高點

因為漲勢來的時候很瘋狂，太早下車，反而會錯過最後一段最甜的噴出段。

二、汰弱留強，配置調整

若手上的股票破底沒動靜，就該考慮將部分的資金，轉換到強勢股或大盤ETF。他強調，現在是強者恆強的時代，買錯股票風險超高。

三、降低槓桿，控風險

「倫敦君」建議現在的行情雖強，回檔也不客氣下，可把槓桿從5到10倍，降至3到4倍，甚至改用「現股操作」，這樣即便遇到修正，也不至於被斷頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。