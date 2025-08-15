雲豹能源Q2獲利飆近3倍 網友質疑「台電跌倒、雲豹吃飽」

投資選股是一門大學問。一名網友在PTT發文詢問，千金股雖然不少，但多數都是從200元、500元以上起漲，他想找的是從100元左右、低基期快速飆到千元的股票，類似近年華城、材料、奇鋐的代表作，並排除花數十年才達標的個案。他提到金像電雖然已從百元以下衝到近500元，但業績爆發力似乎不如前三檔，想請教市場上還有哪些具潛力的標的。

2025-08-15 09:09