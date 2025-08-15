雲豹能源Q2獲利飆近3倍 網友質疑「台電跌倒、雲豹吃飽」
綠電概念股雲豹能源（6869）公布第二季財報，營收25.9億元、年增156%，稅後淨利5.22億元、年增290%，創下歷史次高，每股純益3.83元。主要動能來自儲能案場工程營收認列與風電投資處分獲利，光工程收入就達16.9億元、年增172%，佔比高達65%。發電收入則受太陽光電與綠電轉供量攀升帶動，年增164%至6.9億元。
公司表示，下半年將持續推進光電專案，加快海外布局。儲能方面，與錸寶合作的大型案場總額達30億元，預計2026年上半年商轉；日本多處儲能案場已動工，綠電交易子公司天能綠電全年轉供目標上調至4.3億度，穩居民營售電業第一。
PTT股板對這份財報反應兩極。部分網友批評「台電跌倒、雲豹吃飽」、「舊國營虧損累累，新國營口袋賺飽飽」、「用人民血汗錢補台電，雲豹大賺」，認為在台電連年虧損、政府需編列千億補助的背景下，綠能業者大幅獲利形成強烈對比。
也有網友表示，雲豹能源的營收與獲利來自工程、轉供與綠電交易，與台電虧損無直接關聯；能拿下大規模案場與轉供訂單，本就是企業競爭力的體現。另有人提醒，股價早已反映利多，「財報好不代表馬上大漲」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
FB留言