鄉民熱議「百元翻千金」潛力股清單！網曝關鍵：抱不抱得住

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者胡經周／攝影
台股示意圖。記者胡經周／攝影

投資選股是一門大學問。一名網友在PTT發文詢問，千金股雖然不少，但多數都是從200元、500元以上起漲，他想找的是從100元左右、低基期快速飆到千元的股票，類似近年華城、材料、奇鋐的代表作，並排除花數十年才達標的個案。他提到金像電雖然已從百元以下衝到近500元，但業績爆發力似乎不如前三檔，想請教市場上還有哪些具潛力的標的。

部分網友直接點名個股，包括光通訊族群的光聖、聯亞，以及PCB與AI相關的金像電、台光電、勤誠等；也有人推薦雲豹能源、亞光、雷虎、大綜、保瑞、譜瑞等，甚至有人開玩笑喊出0050、正二等ETF。還有網友主張關注電動車、綠能、儲能、機器人等長線題材，認為只要在產業發展的第一波卡位，就有機會複製百元翻千元的走勢。

也有人語帶酸味地回覆「你停損的那檔」、「我知道就不會在這分享了」，點出真有明牌也不會輕易公開的現實；另有網友提醒，千金股的成長往往是題材先行、財報落後，若等到營收連續倍增才進場，通常已是高檔追價時刻。

不少人更強調心態與持股紀律的重要性，指出就算事先選中標的，也未必能熬過長期盤整或修正，例如華城、材料在爆發前都有長時間整理期，「抱不住就沒你的份」。有人分享自己曾在低價時買過奇鋐、華城等，如今價格早已翻數倍，感嘆市場操作除了選股，更考驗耐心與信念。

整體而言，回覆呈現三大方向：一是鎖定產業趨勢與潛力族群，二是尋找營收高速成長且具爆發題材的中小型股，三是提醒投資人必須有長線持有的心理準備。至於哪檔會成為下一支「百元翻千金」的傳奇，板上共識是「知道的話，早就財富自由了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資選股是一門大學問。一名網友在PTT發文詢問，千金股雖然不少，但多數都是從200元、500元以上起漲，他想找的是從100元左右、低基期快速飆到千元的股票，類似近年華城、材料、奇鋐的代表作，並排除花數十年才達標的個案。他提到金像電雖然已從百元以下衝到近500元，但業績爆發力似乎不如前三檔，想請教市場上還有哪些具潛力的標的。

