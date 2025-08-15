全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

台灣高鐵近年營運穩健、持續獲利，今年第二季EPS 0.29元。網友熱議，高鐵在地理與市場條件上具有優勢，打下健全財務結構，惟規劃新建宜蘭站、屏東站位置偏遠，恐影響使用效益，引發其他人討論。

一名網友在PTT分享新聞指出，日本新幹線與中國高鐵雖擁有龐大運量，但需負擔虧損嚴重的支線；印尼 Whoosh 高鐵全長僅160公里、服務約3,000萬人，首年就虧損2億美元；美國加州高鐵進度停滯，英國 HS2 因預算膨脹至4.2兆新台幣而遙遙無期。相較之下，台灣高鐵受惠於西部走廊約2,000萬具消費力人口、城市線型集中分布，以及初期克服興建與營運挑戰，奠定長期財務穩定基礎。

原PO補充，台灣高鐵能保持獲利，除了主線市場條件優勢外，也因與台鐵分拆經營，未需負擔虧損支線成本，並享有土地與房產開發利益。他同時對未來延伸計畫持保留態度，例如宜蘭原站址因位置偏遠引發爭議、屏東站距離人口核心區潮州較遠，可能影響使用效益，且新任高鐵董事長缺乏交通專業背景，恐涉政治酬庸。

不少網友認同新聞說法，指出台灣高鐵在地理與市場條件上具獨特優勢，城市距離適合高鐵營運，飛機與傳統鐵路難以取代，且車站多位於非人口核心區，有助帶動周邊開發。有人認為只要專注主線、不背負支線虧損，獲利自然穩定；也有人提醒，台灣高鐵在財務改革前同樣連年虧損，並非一開始就成功。

批評者則集中火力在會計與政策讓利爭議，直指高鐵轉盈關鍵在於延長特許期與修改折舊年限，降低攤提成本後才出現獲利，形同「數字遊戲」。有人直言「折舊攤提久一點，自然就獲利了」，甚至諷刺「攤200年更賺翻」。另有網友認為，台鐵承擔了基礎建設與支線虧損，等於在幫高鐵兜底，形成「高鐵越賺、台鐵越慘」局面。

部分討論則延伸至票價與產業影響，有人指出高鐵票價偏低，壓縮了國內航空與旅宿業的營收；也有人建議適度漲價，將盈餘挹注其他大眾運輸系統。另有網友回顧，高鐵早期同樣虧損連連、甚至一度瀕臨破產，若非政府介入財改、降低利息成本，恐早已難以存續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。