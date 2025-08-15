台塑虧損仍調薪2％！網酸「利空」：當股東不如當員工

台塑集團在石化景氣逆風、上半年四寶罕見全數虧損情況下，仍拍板自7月1日起為員工調薪2％，平均薪資突破6萬元。PTT股板網友分享新聞並感嘆「暖心老闆」，直言即使公司虧錢，總裁王文淵依舊拍板加薪，讓他懷疑「當股東不如當員工」。

台塑集團14日正式敲定員工調薪2%，以台塑企業基層員工每月平均薪資約新台幣59,190元估算，調整後每名員工月薪增加1,190元，首度突破6萬元。調薪方案將回溯至7月1日生效。

不少網友對此舉表示肯定，認為在通膨環境下，企業願意加薪屬難得，「佛心公司」、「了不起！負責！」的留言不斷，也有人羨慕「今年才加薪3500」，或形容台塑像「養老集團」，長年保障員工福利。但也有人提醒，2％漲幅實際約1,200元，「比通膨還低」，對感受幫助有限。

批評聲則集中在財務與股東角度，質疑虧損仍加薪是「慷股東之慨」、「養肥貓」，甚至有人直言「這就是虧損的原因嗎？」並點出平均薪資數字是將資深高薪員工計入，與實際中位數差距大。有股民抱怨長期持有台塑不僅沒賺還可能虧損，加薪消息對股價恐反成利空。

部分網友則持中立態度，認為加薪是企業留才必然手段，「不調薪員工自己會走」，且工會談判與管理層拍板屬年度例行制度，不應單純與虧損直接劃上等號；也有人指出，傳產今年還能加薪已算不錯。

今年石化業景氣空前逆風，加上關稅、匯率等挑戰，台塑四寶上半年罕見全面虧損，合計淨損約213.23億元，相較去年同期獲利156.83億元，由盈轉虧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。