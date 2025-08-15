台泥爆虧110億仍吸買盤？網曝「是逢低布局時機」：俄烏若停火將成利多

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台泥揭露子公司台灣三元能源科技股份有限公司高雄小港電芯廠火災損失，初估達110億元，台泥企業團總執行長張安平（左）與經營團隊今向董事會專案報告後，並向台泥股東、客戶及社會各界致歉。圖／台泥提供
台泥揭露子公司台灣三元能源科技股份有限公司高雄小港電芯廠火災損失，初估達110億元，台泥企業團總執行長張安平（左）與經營團隊今向董事會專案報告後，並向台泥股東、客戶及社會各界致歉。圖／台泥提供

三元能源火災衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤不弱，股價跌幅逐步縮減至不到5%，開盤約15分鐘，成交量已超過3.1萬張。

一名網友PTT發文請益，質疑台泥公布重大虧損約110億元、第二季EPS為0，理應重挫甚至跌停，卻仍吸引不少投資人進場承接。他不解為何市場在利空壓力下仍有人「接刀」，並拿森崴能源開盤即跌停鎖死的例子，反問台泥今日走勢為何不同。

多數網友認為，台泥作為傳產龍頭，資產淨值高、財務穩健，不會因單一事件倒下，且重訊已明確指出保險理賠上限約30億元，實際損失或不如外界預期慘烈。有人直言「利空不跌就是底」，認為此時反而是逢低布局機會，也有投資人看好烏俄戰爭若停火、烏克蘭重建題材可望推升營運，並提到公司在土耳其設廠的潛在受惠。

另一派則從操作面分析，台泥屬於老牌高股本股票，跌停往往不易鎖死，短線客與當沖族可能趁爆量時低接博反彈。有網友分享，「撿一點點等樂透，又不是all in」，也有人認為背後有官股與經濟部的隱性護盤力量，降低破產風險，因此吸引承接資金。

但保守派網友提醒，虧損規模仍將吞噬一整年獲利，復甦需時，尤其單次事故最高理賠金額不足以完全彌補損失，對長線獲利有壓力。也有人警告，若未來被ETF剔除成分股或市場對前景信心下降，股價恐再探低，短線承接風險不小。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT ETF 台泥 戰爭 土耳其 烏克蘭 三元能源

