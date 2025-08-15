台泥爆虧110億仍吸買盤？網曝「是逢低布局時機」：俄烏若停火將成利多

三元能源火災衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤不弱，股價跌幅逐步縮減至不到5%，開盤約15分鐘，成交量已超過3.1萬張。

一名網友在PTT發文請益，質疑台泥公布重大虧損約110億元、第二季EPS為0，理應重挫甚至跌停，卻仍吸引不少投資人進場承接。他不解為何市場在利空壓力下仍有人「接刀」，並拿森崴能源開盤即跌停鎖死的例子，反問台泥今日走勢為何不同。

多數網友認為，台泥作為傳產龍頭，資產淨值高、財務穩健，不會因單一事件倒下，且重訊已明確指出保險理賠上限約30億元，實際損失或不如外界預期慘烈。有人直言「利空不跌就是底」，認為此時反而是逢低布局機會，也有投資人看好烏俄戰爭若停火、烏克蘭重建題材可望推升營運，並提到公司在土耳其設廠的潛在受惠。

另一派則從操作面分析，台泥屬於老牌高股本股票，跌停往往不易鎖死，短線客與當沖族可能趁爆量時低接博反彈。有網友分享，「撿一點點等樂透，又不是all in」，也有人認為背後有官股與經濟部的隱性護盤力量，降低破產風險，因此吸引承接資金。

但保守派網友提醒，虧損規模仍將吞噬一整年獲利，復甦需時，尤其單次事故最高理賠金額不足以完全彌補損失，對長線獲利有壓力。也有人警告，若未來被ETF剔除成分股或市場對前景信心下降，股價恐再探低，短線承接風險不小。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。