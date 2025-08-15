台股易漲難跌「空手等回調」錯了？網勸：穩定買進勝率最高

台股挑戰新高在即，但台積電（2330）14日開低收低、跌落5日線，大盤也陷入震盪，盤中最高24,389.51點、最低24,198.88點，整場多於低檔震盪。

一名網友在PTT發文，質疑在當前台股多頭氛圍中，「保留現金等回調再進場」的策略是否已經錯誤。他指出，目前關稅利空已落底、烏俄戰爭接近尾聲、美國也有望重啟降息，加上台積電與半導體供應鏈關稅豁免，利多消息不斷推升行情，台積電創新高、金融股衝破20年高點，市場呈現「易漲難跌」格局。依據波浪理論分析，台股或將進入主升段直至明年4月，空手等待恐淪為變相損失，而全倉投入者賺得最快最多。

對於原PO的擔憂，部分網友認為「空手等回調」在多頭行情中確實存在機會成本，且實務上往往等到真正回檔時又不敢進場，錯失良機。他們指出，長期投資者若持有大盤或ETF，穩定買入並持有勝率更高，擇時進出的難度極高，「錯過績效最好的幾天，就可能輸給單純買進持有」，因此在利多環境中持續曝險才是最穩健策略。

也有網友強調，保留部分現金與完全空手是兩碼事，皓哥的說法是針對已有持股者調整現金水位，並非全面出清。有人分享自身作法為股票與現金比例維持在7:3或6:4，以便遇到大跌時有資金加碼；另有人採定期定額或分批進場，避免一次滿倉或一次清空的極端風險。

然而，仍有網友為現金派辯護，認為全倉投入在高檔一旦遇到回檔，將失去抄底能力，「沒錢怎麼進場？」他們指出，外資在高檔也常邊拉邊賣，保有現金是防守策略，特別對短線或個股投資者更為重要。也有人提醒，高點賣出雖未必踩準最高價，但能鎖定收益並降低波動風險。

討論最後延伸至投資心態與經驗累積，部分網友認為原PO過於追求買最低、賣最高的完美操作，反而容易錯過市場長期成長紅利；也有人以過往行情對照，提醒無論是多頭還是空頭，投資核心仍在於資金配置與紀律執行，而非單一進出時點的對錯判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。