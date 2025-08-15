快訊

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

疑電池釀禍...高雄鳳山3樓透天厝凌晨起火 一家四口2大2小逃生

台股易漲難跌「空手等回調」錯了？網勸：穩定買進勝率最高

聯合新聞網／ 綜合報導
台股衝高震盪，台積電跌落5日線引發現金派與滿倉派熱議。有人主張多頭行情應持續曝險避免機會成本，也有人強調保留現金才能在回檔時抄底，雙方各有盤算，焦點回到資金配置與紀律執行。聯合報系資料照
台股衝高震盪，台積電跌落5日線引發現金派與滿倉派熱議。有人主張多頭行情應持續曝險避免機會成本，也有人強調保留現金才能在回檔時抄底，雙方各有盤算，焦點回到資金配置與紀律執行。聯合報系資料照

台股挑戰新高在即，但台積電（2330）14日開低收低、跌落5日線，大盤也陷入震盪，盤中最高24,389.51點、最低24,198.88點，整場多於低檔震盪。

一名網友PTT發文，質疑在當前台股多頭氛圍中，「保留現金等回調再進場」的策略是否已經錯誤。他指出，目前關稅利空已落底、烏俄戰爭接近尾聲、美國也有望重啟降息，加上台積電與半導體供應鏈關稅豁免，利多消息不斷推升行情，台積電創新高、金融股衝破20年高點，市場呈現「易漲難跌」格局。依據波浪理論分析，台股或將進入主升段直至明年4月，空手等待恐淪為變相損失，而全倉投入者賺得最快最多。

對於原PO的擔憂，部分網友認為「空手等回調」在多頭行情中確實存在機會成本，且實務上往往等到真正回檔時又不敢進場，錯失良機。他們指出，長期投資者若持有大盤或ETF，穩定買入並持有勝率更高，擇時進出的難度極高，「錯過績效最好的幾天，就可能輸給單純買進持有」，因此在利多環境中持續曝險才是最穩健策略。

也有網友強調，保留部分現金與完全空手是兩碼事，皓哥的說法是針對已有持股者調整現金水位，並非全面出清。有人分享自身作法為股票與現金比例維持在7:3或6:4，以便遇到大跌時有資金加碼；另有人採定期定額或分批進場，避免一次滿倉或一次清空的極端風險。

然而，仍有網友為現金派辯護，認為全倉投入在高檔一旦遇到回檔，將失去抄底能力，「沒錢怎麼進場？」他們指出，外資在高檔也常邊拉邊賣，保有現金是防守策略，特別對短線或個股投資者更為重要。也有人提醒，高點賣出雖未必踩準最高價，但能鎖定收益並降低波動風險。

討論最後延伸至投資心態與經驗累積，部分網友認為原PO過於追求買最低、賣最高的完美操作，反而容易錯過市場長期成長紅利；也有人以過往行情對照，提醒無論是多頭還是空頭，投資核心仍在於資金配置與紀律執行，而非單一進出時點的對錯判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 台股 大盤

延伸閱讀

明天最後買進日…00878金融＋科技雙引擎！本月配息84.5億超吸金

憂小孩輸在起跑點…家長想幫存高股息 不敢買台積電卡在「1考量」

高股息股價含息總報酬比一比！…00918奪冠、00940逆襲、00919敬陪末座

00919、00878、0056、0050、00713、第一金齊發力！存股哥：第三季領26萬

相關新聞

鄉民熱議「百元翻千金」潛力股清單！網曝關鍵：抱不抱得住

投資選股是一門大學問。一名網友在PTT發文詢問，千金股雖然不少，但多數都是從200元、500元以上起漲，他想找的是從100元左右、低基期快速飆到千元的股票，類似近年華城、材料、奇鋐的代表作，並排除花數十年才達標的個案。他提到金像電雖然已從百元以下衝到近500元，但業績爆發力似乎不如前三檔，想請教市場上還有哪些具潛力的標的。

台塑虧損仍調薪2％！網酸「利空」：當股東不如當員工

台塑集團在石化景氣逆風、上半年四寶罕見全數虧損情況下，仍拍板自7月1日起為員工調薪2％，平均薪資突破6萬元。PTT股板網友分享新聞並感嘆「暖心老闆」，直言即使公司虧錢，總裁王文淵依舊拍板加薪，讓他懷疑「當股東不如當員工」。

雲豹能源Q2獲利飆近3倍 網友質疑「台電跌倒、雲豹吃飽」

綠電概念股雲豹能源（6869）公布第二季財報，營收25.9億元、年增156%，稅後淨利5.22億元、年增290%，創下歷史次高，每股純益3.83元。主要動能來自儲能案場工程營收認列與風電投資處分獲利，

台股易漲難跌「空手等回調」錯了？網勸：穩定買進勝率最高

台股挑戰新高在即，但台積電（2330）14日開低收低、跌落5日線，大盤也陷入震盪，盤中最高24,389.51點、最低24,198.88點，整場多於低檔震盪。

台泥爆虧110億仍吸買盤？網曝「是逢低布局時機」：俄烏若停火將成利多

三元能源火災衝擊台泥（1101）獲利110億元，14日台泥股價開低7.07%、報23元，直接摔落月線之下，惟承接買盤不弱，股價跌幅逐步縮減至不到5%，開盤約15分鐘，成交量已超過3.1萬張。

台積電攻上1200元新高！他嗨喊「正2嘎爆空軍」 網樂觀看台股上3萬

受美國降息預期帶動，美股勁揚，台股13日開高震盪，盤中最高衝上24406.94點，逼近歷史高點。權值股台積電漲至1200元創天價，台達電、台光電也刷新紀錄，帶動市場情緒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。