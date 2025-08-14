零股買廣達賺6%！他問聯發科台積電做價差怎必勝？內行揭便當錢積少成多

零股交易可讓小資族用較少的資金投入股票市場，甚至輕鬆買入高價股，當大企業股東，慢慢長期存股。不過近日有位網友卻想利用零股交易「賺價差」，但不確定成效如何，因此上網詢問其他人有無必勝的操作方法可提供。

原po在mobile01表示，前幾天下單了幾支零股交易，「廣達投個2000而已就有6%，如果當初我一次下多一點，今天應該也可以小賺」。

原po說，他開始有點手癢想買更高價位的股票，像聯發科或是台積電，他表示，當初都比較不敢買200元以上的標的，但現在可以用零股感覺可以用這個玩價差，「不知道用零股做價差的效果好不好？」

文章一出，不少人給予建議，「能賺就不錯了啦」、「零股超方便，我就是找手續費低的證券，然後聯發科5%、5%這樣賺，一個月下來也不少」、「零股比氣長是勝率比較高」、「好賺是沒有，但是便當錢積少成多」。

但也有人認為，「整股交易當天做價差，勝於零股交易」、「一般都是一開始嘗到甜頭，壓大後就不是那麼回事了」、「如果有必勝的機率，那大家還要工作嗎？」、「做價差的我都簡稱投機不是投資，贏十次承受不住輸一次，漲5%你會賣，但是跌5%你不一定會賣」。

其他人更直言，「追高過陣子套住，又是一個少年股神殞落」、「小錢投資與大錢投資，心理壓力差別很大的」、「你要是有必勝的聖杯，玩整張還是玩零股有什麼差別？」、「股票就是買低賣高跟零股投資完全無關喔」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。