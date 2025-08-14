中鋼工會批讓利政策！股民怨「掏空股東權益」恐削弱競爭力

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼示意圖。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝在座談會中再次要求中鋼（2002）「讓利」給中下游業者，由中鋼吸收政策成本，引發中鋼集團企業工會強烈不滿。工會批評此舉無視公司治理、損害股東與員工權益，並點出風電虧損64億元、被迫投資綠電、中國鋼品傾銷等問題，形容政府「軟土深掘」，動搖鋼鐵產業根基，強調若經濟部持續施壓，不排除北上抗爭。

一名網友PTT發文表示，「中鋼工會要出來抗議了，不想當讓利鋼了，難道這次真的不讓利了嗎？」並直言中鋼今年又虧損，股東與員工都在哀號，不知道股價何時能重回20元水位。此番言論引起許多股民與鄉民共鳴，認為長期政策性讓利讓中鋼難以翻身。

許多網友在留言中直批「狗才買中鋼」、「佛系股東送利潤給其他人」，有人揶揄「下一個中華電」、「讓利鋼日常，請勿大驚小怪」，也有網友認為經濟部雖持股20%，卻能影響決策，形同掏空股東權益。部分人則酸「自己選的政府，歡喜承受」，將矛頭指向政治背景。

另有意見認為，台電、中油過去也曾凍漲讓利，中鋼並非唯一被政策要求吸收成本的企業；但更多人指出，鋼材市場競爭激烈，中鋼還要面對中國低價傾銷、韓國產品競爭與明年碳費徵收，若再長期讓利，勢必削弱競爭力。

部分討論更延伸到產業與政策的公平性，有人建議應由半導體等獲利龐大的產業補助弱勢製造業，也有人呼籲工會應發起罷工爭取權益；不過也有網友不看好實際行動，直言「不排除=不會」。整起事件凸顯政策性讓利在高關稅、國際競爭壓力下的爭議性與民間對政府施政的信任危機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 罷工 掏空 中鋼 郭智輝 半導體 經濟部長

