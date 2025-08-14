關稅轉嫁消費者！美民眾驚呼「物價漲1.5倍」…網酸：自己選的活該

美國總統川普對多國徵收對等關稅，意圖促進製造業回流，但有民眾在沃爾瑪發現兒童服飾價格從6.98美元漲至10.98美元，約漲1.5倍，引發網路討論。

一名網友在PTT上轉貼新聞並反諷「通膨安啦！增加的費用都由出口國支付，我大美麗只要坐著收錢，MAGA！」，嘲弄官方說法與實際物價感受的落差。

留言區不少人直言「自己投的自己負責」、「活該美國人買單」，認為關稅最終必定轉嫁給消費者，有人點破「賠錢生意沒人做」、「使用者付費天經地義」。部分網友用嘲諷語氣模仿川普競選口號，「Make price higher again」、「CHINA PAY!」，並笑稱這做法形同消費稅，負擔全落在國內民眾身上。

也有網友批評美國選民缺乏基本經濟常識，「出口商怎麼可能吸收全部關稅」、「還傻傻以為中國會付？」有人拿台灣汽車高關稅比喻，指出國際貿易中成本必然由進口商與消費者承擔。另有分析認為，短期內零售商可能吸收部分成本，但一旦有業者率先漲價，其他同業會迅速跟進，形成全面物價上漲。

部分留言則將矛頭指向川普政策，批評是「劫貧濟富」、「搶劫全球順便搶美國人」，甚至有人戲稱「被賣了還幫忙數鈔票」。也有觀點認為，關稅不只會推升物價，還可能造成供應鏈收縮，長期導致商品供給減少、價格進一步飆升。

雖然官方CPI數據顯示通膨溫和，但不少網友質疑統計與民間感受落差過大，並預期關稅效應將在年底或明年全面反映到物價上。討論中不乏對美國社會階層差距、國際談判策略的延伸批評，顯示民眾對「誰該付關稅」這題，早已不只是經濟學問題，更是政治信任與選民素質的辯論場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。