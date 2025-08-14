快訊

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅轉嫁消費者！美民眾驚呼「物價漲1.5倍」…網酸：自己選的活該

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普對多國徵收對等關稅，意圖促進製造業回流，但有民眾在沃爾瑪發現兒童服飾價格從6.98美元漲至10.98美元，約漲1.5倍，引發網路討論。

一名網友PTT上轉貼新聞並反諷「通膨安啦！增加的費用都由出口國支付，我大美麗只要坐著收錢，MAGA！」，嘲弄官方說法與實際物價感受的落差。

留言區不少人直言「自己投的自己負責」、「活該美國人買單」，認為關稅最終必定轉嫁給消費者，有人點破「賠錢生意沒人做」、「使用者付費天經地義」。部分網友用嘲諷語氣模仿川普競選口號，「Make price higher again」、「CHINA PAY!」，並笑稱這做法形同消費稅，負擔全落在國內民眾身上。

也有網友批評美國選民缺乏基本經濟常識，「出口商怎麼可能吸收全部關稅」、「還傻傻以為中國會付？」有人拿台灣汽車高關稅比喻，指出國際貿易中成本必然由進口商與消費者承擔。另有分析認為，短期內零售商可能吸收部分成本，但一旦有業者率先漲價，其他同業會迅速跟進，形成全面物價上漲。

部分留言則將矛頭指向川普政策，批評是「劫貧濟富」、「搶劫全球順便搶美國人」，甚至有人戲稱「被賣了還幫忙數鈔票」。也有觀點認為，關稅不只會推升物價，還可能造成供應鏈收縮，長期導致商品供給減少、價格進一步飆升。

雖然官方CPI數據顯示通膨溫和，但不少網友質疑統計與民間感受落差過大，並預期關稅效應將在年底或明年全面反映到物價上。討論中不乏對美國社會階層差距、國際談判策略的延伸批評，顯示民眾對「誰該付關稅」這題，早已不只是經濟學問題，更是政治信任與選民素質的辯論場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 美國 川普 通膨 關稅 物價 消費者

延伸閱讀

台積電衝上1200元…台股連5天創新高！郭哲榮：台股這波「得了不會跌的病」

鴻海（2317）快衝200元…與東元強強聯手！達人：電力空調到伺服器一次打包

ETF人氣王00878實際配息金額出爐 8月18日除息

00918績效比00878、00919好很多！專家曝勝出關鍵：靠AI拉抬

相關新聞

關稅轉嫁消費者！美民眾驚呼「物價漲1.5倍」…網酸：自己選的活該

美國總統川普對多國徵收對等關稅，意圖促進製造業回流，但有民眾在沃爾瑪發現兒童服飾價格從6.98美元漲至10.98美元，約漲1.5倍，引發網路討論。

緯創獲利創高⋯股價卻重挫！網看穿背後意義：典型利多出盡

緯創今年第二季在避險策略助攻下，匯兌收益表現亮眼，單季稅後純益達65.04億元，EPS 2.2元，雙雙創下歷史新高。上半年累計純益118.35億元、EPS 4.06元，同寫同期新高紀錄。公司並宣布投資美國德州廠房擴增AI GPU售後服務產能，並處分持有的Tube Incorporated股權。

台積電（2330）漲回1200…「跌時勇撿鑽石、漲時急著跑？」股添樂：散戶大搬風

＊原文發文時間為8月13日 今年台積電（2330）從1100跌到800塊，最深跌幅超過20%，期間股民都知道要彎腰撿鑽石，散戶人數暴增近50萬人； 然而台積電4月觸底以來，股價一路反彈，今天創

大盤將複製2019走勢⋯先創高再修正？股民分兩派多空對嗆

台股13日在權王台積電（2330）創1,200元新天價、股王信驊（5274）重返5,000元大關領軍下，集中市場指數強漲211.66點、收24,370.02點，持續改寫歷史次高，離最高紀錄僅46.65點，並閃見25千金。盤中最高漲248.58點、攀上24,406.94點，最低24,172.19點、僅小漲13.83點，成交值暴衝至5,582.23億元。三大法人反手買超88.81億元。

中鋼工會批讓利政策！股民怨「掏空股東權益」恐削弱競爭力

經濟部長郭智輝在座談會中再次要求中鋼「讓利」給中下游業者，由中鋼吸收政策成本，引發中鋼集團企業工會強烈不滿。工會批評此舉無視公司治理、損害股東與員工權益，並點出風電虧損64億元、被迫投資綠電、中國鋼品傾銷等問題，形容政府「軟土深掘」，動搖鋼鐵產業根基，強調若經濟部持續施壓，不排除北上抗爭。

台積電衝上1200元…台股連5天創新高！郭哲榮：台股這波「得了不會跌的病」

台股今天（8月13日）延續強勢走勢，大盤早盤一度大漲逾200點，最高觸及24,406點，已連續5個交易日創下波段新高。分析師郭哲榮形容，台股這波行情「得了不會跌的病」，多頭氣氛濃厚。 市場焦點落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。