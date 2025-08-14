大盤將複製2019走勢⋯先創高再修正？股民分兩派多空對嗆

台股13日在權王台積電（2330）創1,200元新天價、股王信驊（5274）重返5,000元大關領軍下，集中市場指數強漲211.66點、收24,370.02點，持續改寫歷史次高，離最高紀錄僅46.65點，並閃見25千金。盤中最高漲248.58點、攀上24,406.94點，最低24,172.19點、僅小漲13.83點，成交值暴衝至5,582.23億元。三大法人反手買超88.81億元。

一名網友在PTT發文，直指台股即將複製2019年的走勢，先經過跌深洗盤V轉上拉，再創新高，之後將進行幾個月修正，接著展開長達1至2年的多頭行情。他認為台積電與櫃檯權值股元太近期帶領市場急衝，已確立多頭格局，不久後期貨市場將重現正價差。至於外界關心的關稅與下半年營收下滑，他分析關稅將加速大者恆大，對大型股有利；營收下滑則可能成為年底修正的導火線，屆時在景氣藍燈出現時，將是進場良機。

原PO總結，大盤在創新高後必然拉回修正，但長期看仍直攻3萬點，買股應鎖定大型企業，因全球化浪潮下唯有大公司具備韌性。此看法吸引不少網友關注，有人認為「短線熱到爆，回檔不意外」、「籌碼面噴光，創高後必定拉回」，也有投資人問「拉回會在幾月發生？」表示想抓進場時機。另有網友建議高獲利者可小幅調節，或分批佈局0050與正2等待回檔。

多頭派則展現高度樂觀，喊出「年底三萬、後年四萬」、「國安基金護盤到三萬以上」、「拉回就是買」，認為國安資金、權值股領軍將讓行情一路噴到川普卸任。甚至有人戲稱「離開市場才是最大風險」，鼓吹持續加碼，還有留言直取「25000」、「26000」的短期目標。

然而，部分網友將原PO視為反指標，嘲諷「一發文就差不多了」、「看來要走空頭了」、「一年半前有人喊一樣，結果就到24000」。也有人直接酸「台股=台積電」、「台積電無敵，結案」，暗指大盤漲勢高度集中於權值股。另有悲觀者預言「2026-2027會跌破一萬點、2030後歸零」，引發更多反駁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。