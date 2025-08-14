台積電攻上1200元新高！他嗨喊「正2嘎爆空軍」 網樂觀看台股上3萬

受美國降息預期帶動，美股勁揚，台股13日開高震盪，盤中最高衝上24406.94點，逼近歷史高點。權值股台積電漲至1200元創天價，台達電、台光電也刷新紀錄，帶動市場情緒。

一名網友在PTT上分享新聞並興奮喊「股版人均正2跟GG，手上有的都賺錢，沒有的不好說，看我大正2嘎爆傻空，爽啦！」掀起正二信徒報到潮。他指出，大盤逼近歷史高點，持有台積電及正二ETF的投資人幾乎全面獲利，並對看空者嗆聲。

許多網友呼應「正二教徒開放報到」、「1200T新兵入伍」、「不到2500不放棄」，甚至有人喊「台股上看三萬」，展現多頭信心。不少人感謝台積電帶動資產上揚，認為「公司有card就是不一樣」，並笑稱「積酸們辛苦了，看你們從200酸到1200」。

但也有投資人對短線漲勢持保留態度，提醒「正二還沒回歷史高點」、「留給高手賺，我拉高現金比」、「獲利了結翻空了」。部分網友對台積電股價能否穩守1200表示懷疑，酸言「沒穩穩1200別發新聞」、「1200罷免套牢」、「有的兵要當三年」，暗示高檔進場風險不低。還有人點出盤中回檔情況，「早上的200點呢？」、「啪，沒了」，呼籲勿被激情沖昏頭。

另有討論延伸至國際局勢與產業影響，有人認為美國對等關稅對台灣出口影響不大，台積電依然「武林稱王」。也有人關注AI供應鏈狀況，指出「不缺貨代表拉貨力道有限」，並擔心下半年美國消費電子需求。對照傳產與其他族群，部分網友直言「支持傳產倒光救台積」，甚至嘲諷「傳產老闆開藍寶關我屁事」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。