快訊

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電攻上1200元新高！他嗨喊「正2嘎爆空軍」 網樂觀看台股上3萬

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。 路透
台積電。 路透

美國降息預期帶動，美股勁揚，台股13日開高震盪，盤中最高衝上24406.94點，逼近歷史高點。權值股台積電漲至1200元創天價，台達電、台光電也刷新紀錄，帶動市場情緒。

一名網友PTT上分享新聞並興奮喊「股版人均正2跟GG，手上有的都賺錢，沒有的不好說，看我大正2嘎爆傻空，爽啦！」掀起正二信徒報到潮。他指出，大盤逼近歷史高點，持有台積電及正二ETF的投資人幾乎全面獲利，並對看空者嗆聲。

許多網友呼應「正二教徒開放報到」、「1200T新兵入伍」、「不到2500不放棄」，甚至有人喊「台股上看三萬」，展現多頭信心。不少人感謝台積電帶動資產上揚，認為「公司有card就是不一樣」，並笑稱「積酸們辛苦了，看你們從200酸到1200」。

但也有投資人對短線漲勢持保留態度，提醒「正二還沒回歷史高點」、「留給高手賺，我拉高現金比」、「獲利了結翻空了」。部分網友對台積電股價能否穩守1200表示懷疑，酸言「沒穩穩1200別發新聞」、「1200罷免套牢」、「有的兵要當三年」，暗示高檔進場風險不低。還有人點出盤中回檔情況，「早上的200點呢？」、「啪，沒了」，呼籲勿被激情沖昏頭。

另有討論延伸至國際局勢與產業影響，有人認為美國對等關稅對台灣出口影響不大，台積電依然「武林稱王」。也有人關注AI供應鏈狀況，指出「不缺貨代表拉貨力道有限」，並擔心下半年美國消費電子需求。對照傳產與其他族群，部分網友直言「支持傳產倒光救台積」，甚至嘲諷「傳產老闆開藍寶關我屁事」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT ETF 美國 台股 大盤 台積電 對等關稅

延伸閱讀

關稅轉嫁消費者！美民眾驚呼「物價漲1.5倍」…網酸：自己選的活該

川普欽點「3大產業」！專家：00965、00901、00762...9檔ETF大吃政策利多

明天最後買進日…00878金融＋科技雙引擎！本月配息84.5億超吸金

00919過往2023、2024榮景不再？達人：高股息ETF不填息根本是金融詐騙

相關新聞

零股買廣達賺6%！他問聯發科台積電做價差怎必勝？內行揭便當錢積少成多

零股交易可讓小資族用較少的資金投入股票市場，甚至輕鬆買入高價股，當大企業股東，慢慢長期存股。不過近日有位網友卻想…

台積電攻上1200元新高！他嗨喊「正2嘎爆空軍」 網樂觀看台股上3萬

受美國降息預期帶動，美股勁揚，台股13日開高震盪，盤中最高衝上24406.94點，逼近歷史高點。權值股台積電漲至1200元創天價，台達電、台光電也刷新紀錄，帶動市場情緒。

關稅轉嫁消費者！美民眾驚呼「物價漲1.5倍」…網酸：自己選的活該

美國總統川普對多國徵收對等關稅，意圖促進製造業回流，但有民眾在沃爾瑪發現兒童服飾價格從6.98美元漲至10.98美元，約漲1.5倍，引發網路討論。

緯創獲利創高⋯股價卻重挫！網看穿背後意義：典型利多出盡

緯創今年第二季在避險策略助攻下，匯兌收益表現亮眼，單季稅後純益達65.04億元，EPS 2.2元，雙雙創下歷史新高。上半年累計純益118.35億元、EPS 4.06元，同寫同期新高紀錄。公司並宣布投資美國德州廠房擴增AI GPU售後服務產能，並處分持有的Tube Incorporated股權。

台積電（2330）漲回1200…「跌時勇撿鑽石、漲時急著跑？」股添樂：散戶大搬風

＊原文發文時間為8月13日 今年台積電（2330）從1100跌到800塊，最深跌幅超過20%，期間股民都知道要彎腰撿鑽石，散戶人數暴增近50萬人； 然而台積電4月觸底以來，股價一路反彈，今天創

大盤將複製2019走勢⋯先創高再修正？股民分兩派多空對嗆

台股13日在權王台積電（2330）創1,200元新天價、股王信驊（5274）重返5,000元大關領軍下，集中市場指數強漲211.66點、收24,370.02點，持續改寫歷史次高，離最高紀錄僅46.65點，並閃見25千金。盤中最高漲248.58點、攀上24,406.94點，最低24,172.19點、僅小漲13.83點，成交值暴衝至5,582.23億元。三大法人反手買超88.81億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。