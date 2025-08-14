緯創獲利創高⋯股價卻重挫！網看穿背後意義：典型利多出盡

緯創今年第二季在避險策略助攻下，匯兌收益表現亮眼，單季稅後純益達65.04億元，EPS 2.2元，雙雙創下歷史新高。上半年累計純益118.35億元、EPS 4.06元，同寫同期新高紀錄。公司並宣布投資美國德州廠房擴增AI GPU售後服務產能，並處分持有的Tube Incorporated股權。

一名網友在PTT上轉貼新聞並表示「太匯賺了，比肩鴻海，母以子貴股價準備補漲跟上緯穎」。該名網友認為，緯創獲利大幅提升，有望帶動股價表現，尤其與子公司緯穎的營運連動性高，市場可能因此給予更高評價。

然而，新聞發布當日股價卻未如預期上漲，反而出現重挫走勢，讓不少投資人直呼看傻。對此，部分網友點出，公司雖EPS亮眼，但毛利率與營益率均下滑，顯示本業獲利結構承壓，恐成股價利空。

許多留言感嘆「今天大跌」、「利多不漲不就居居惹」、「出貨文」，並有人自嘲「好不容易回本想再抱一下，結果跌爛」。有網友認為這是典型的「利多出盡」，建議「消息出來就可以賣了，反著做才安全」。也有人直言緯創股性如此，「過高追的全套牢了」、「這檔就是這樣婊」。

部分投資人則將矛頭指向名嘴影響力，嘲諷「昨天被老謝點名了齁」、「被老洩點名的股票就算挖到金礦也得跌」。另有網友質疑匯兌收益的真實性，「人家匯損你匯賺鬼才信」、「第二季賣一堆業外跟提早換台幣」。對於下跌原因，也有人分析「毛利掉3%」、「本業表現不如想像」。

也有網友視跌勢為買點，表示「120以下又能撿了」、「119已上車」、「100收」，並樂觀解讀為洗盤整理。但仍有不少人擔憂後續走勢，詢問「明天會繼續跌嗎？」、「這麼好，想必一定漲很兇吧」，語帶反諷。

