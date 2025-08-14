快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

緯創獲利創高⋯股價卻重挫！網看穿背後意義：典型利多出盡

聯合新聞網／ 綜合報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

緯創今年第二季在避險策略助攻下，匯兌收益表現亮眼，單季稅後純益達65.04億元，EPS 2.2元，雙雙創下歷史新高。上半年累計純益118.35億元、EPS 4.06元，同寫同期新高紀錄。公司並宣布投資美國德州廠房擴增AI GPU售後服務產能，並處分持有的Tube Incorporated股權。

一名網友PTT上轉貼新聞並表示「太匯賺了，比肩鴻海，母以子貴股價準備補漲跟上緯穎」。該名網友認為，緯創獲利大幅提升，有望帶動股價表現，尤其與子公司緯穎的營運連動性高，市場可能因此給予更高評價。

然而，新聞發布當日股價卻未如預期上漲，反而出現重挫走勢，讓不少投資人直呼看傻。對此，部分網友點出，公司雖EPS亮眼，但毛利率與營益率均下滑，顯示本業獲利結構承壓，恐成股價利空。

許多留言感嘆「今天大跌」、「利多不漲不就居居惹」、「出貨文」，並有人自嘲「好不容易回本想再抱一下，結果跌爛」。有網友認為這是典型的「利多出盡」，建議「消息出來就可以賣了，反著做才安全」。也有人直言緯創股性如此，「過高追的全套牢了」、「這檔就是這樣婊」。

部分投資人則將矛頭指向名嘴影響力，嘲諷「昨天被老謝點名了齁」、「被老洩點名的股票就算挖到金礦也得跌」。另有網友質疑匯兌收益的真實性，「人家匯損你匯賺鬼才信」、「第二季賣一堆業外跟提早換台幣」。對於下跌原因，也有人分析「毛利掉3%」、「本業表現不如想像」。

也有網友視跌勢為買點，表示「120以下又能撿了」、「119已上車」、「100收」，並樂觀解讀為洗盤整理。但仍有不少人擔憂後續走勢，詢問「明天會繼續跌嗎？」、「這麼好，想必一定漲很兇吧」，語帶反諷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 緯創 匯損 避險

延伸閱讀

金管會規範下仍配得穩？00919配息實力全解析…杉本：合理到昂貴價買進時機曝光

中鋼工會批讓利政策！股民怨「掏空股東權益」恐削弱競爭力

高股息股價含息總報酬比一比！…00918奪冠、00940逆襲、00919敬陪末座

台積電（2330）漲回1200…「跌時勇撿鑽石、漲時急著跑？」股添樂：散戶大搬風

相關新聞

緯創獲利創高⋯股價卻重挫！網看穿背後意義：典型利多出盡

緯創今年第二季在避險策略助攻下，匯兌收益表現亮眼，單季稅後純益達65.04億元，EPS 2.2元，雙雙創下歷史新高。上半年累計純益118.35億元、EPS 4.06元，同寫同期新高紀錄。公司並宣布投資美國德州廠房擴增AI GPU售後服務產能，並處分持有的Tube Incorporated股權。

中鋼工會批讓利政策！股民怨「掏空股東權益」恐削弱競爭力

經濟部長郭智輝在座談會中再次要求中鋼「讓利」給中下游業者，由中鋼吸收政策成本，引發中鋼集團企業工會強烈不滿。工會批評此舉無視公司治理、損害股東與員工權益，並點出風電虧損64億元、被迫投資綠電、中國鋼品傾銷等問題，形容政府「軟土深掘」，動搖鋼鐵產業根基，強調若經濟部持續施壓，不排除北上抗爭。

台積電（2330）漲回1200…「跌時勇撿鑽石、漲時急著跑？」股添樂：散戶大搬風

＊原文發文時間為8月13日 今年台積電（2330）從1100跌到800塊，最深跌幅超過20%，期間股民都知道要彎腰撿鑽石，散戶人數暴增近50萬人； 然而台積電4月觸底以來，股價一路反彈，今天創

大盤將複製2019走勢⋯先創高再修正？股民分兩派多空對嗆

台股13日在權王台積電（2330）創1,200元新天價、股王信驊（5274）重返5,000元大關領軍下，集中市場指數強漲211.66點、收24,370.02點，持續改寫歷史次高，離最高紀錄僅46.65點，並閃見25千金。盤中最高漲248.58點、攀上24,406.94點，最低24,172.19點、僅小漲13.83點，成交值暴衝至5,582.23億元。三大法人反手買超88.81億元。

台積電衝上1200元…台股連5天創新高！郭哲榮：台股這波「得了不會跌的病」

台股今天（8月13日）延續強勢走勢，大盤早盤一度大漲逾200點，最高觸及24,406點，已連續5個交易日創下波段新高。分析師郭哲榮形容，台股這波行情「得了不會跌的病」，多頭氣氛濃厚。 市場焦點落

鴻海（2317）快衝200元…與東元強強聯手！達人：電力空調到伺服器一次打包

＊原文發文時間為8月12日 鴻海（2317）又一路漲漲漲，快衝到200元了！是在兩天後的鴻海法說會醞釀了嗎？ 說到海公公，上週和東元結盟的消息，有蠻多大大都很好奇原因的，因為對很多人來說，東元給人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。