台積電衝上1200元…台股連5天創新高！郭哲榮：台股這波「得了不會跌的病」

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電站上1,200元不僅是技術面里程碑，更有心理層面的帶動效果，加上美股大盤同步創高，短線多頭氛圍濃厚。不過，連續上攻後的震盪與量能變化，仍是觀察重點。中央社
台股今天（8月13日）延續強勢走勢，大盤早盤一度大漲逾200點，最高觸及24,406點，已連續5個交易日創下波段新高。分析師郭哲榮形容，台股這波行情「得了不會跌的病」，多頭氣氛濃厚。

市場焦點落在護國神山台積電（2330），今日股價強攻至1,200元大關，再度刷新歷史紀錄，成為推動大盤走強的主要功臣。郭哲榮指出，盤面雖有部分AI族群出現震盪，但整體氛圍仍以樂觀為主，資金對具基本面支撐的龍頭股依舊積極布局。

國際市場方面，美國最新CPI年增率為2.7%，低於市場預期的2.8%，讓9月降息的機率飆高至94%。郭哲榮分析，雖然核心CPI微幅上升、美債反應有限，但費城半導體、那斯達克與標普500指數全數再創新高，顯示資本市場對降息預期反應正面。

郭哲榮強調，美股與台股同步走強的格局，有助於推升市場信心；若後續美國能如預期降息2至3碼，資金行情有望持續，對台股攻高形成支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

