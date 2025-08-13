鴻海（2317）快衝200元…與東元強強聯手！達人：電力空調到伺服器一次打包

＊原文發文時間為8月12日

鴻海（2317）又一路漲漲漲，快衝到200元了！是在兩天後的鴻海法說會醞釀了嗎？

說到海公公，上週和東元結盟的消息，有蠻多大大都很好奇原因的，因為對很多人來說，東元給人的印象不就是冷氣或是家具嗎？

我再整理了一下，鴻海和東元這次結盟，是用雙方互相入股的方式，最快預計會在今年第四季完成，而換股的比例是1股東元換0.305股鴻海，之後鴻海將持有東元10%股權，成為第二大股東，而東元則會持有約0.52%的鴻海股權。

至於結盟原因，應該是鴻海為了「星際之門」再做足更多準備，因為東元旗下的「東元西屋」，具備美國能源部和國防部的工程承包商資格，這其實可以看作是進入美國政府AI基建計畫的門票，對鎖定美國AI市場的鴻海來說，這張門票自然價值連城，這可能也是為什麼鴻海願意用12%溢價入股的原因。雖然不是說一合作就立刻具備資格，但至少是一條比較快成為主要標商的捷徑。

除此之外，鴻海把AI資料中心的「模組化」與「標準化」往前推一大步，等於能夠幫客戶省錢也省時間。東元的強項是機電；鴻海的強項則是AI伺服器代工以及模組化的設計能力。具體來說，機房裡面的事由鴻海包辦，機房外的電力系統交給東元，兩邊各做自己最強的事，最後再端出「一站式解決方案」，這對於客戶來說，能夠一次買齊以及壓縮施工週期。

雙方第一階段就鎖定台灣、亞洲、美國、中東等市場，像東元在美國德州的西屋馬達，本來就有當地製造與服務優勢，搭配鴻海在美國的製造基地，不但能呼應美國製造政策，還能加快切入市場的速度。

所以對鴻海來說，把電力、空調到伺服器架設全部打包，毛利率空間也能有拉高的機會，畢竟AI基建拚的就是供應鏈整合與投標效率，誰先模組化、標準化，誰就更容易搶到大單。

