「光明正大收保護費」川普分潤制恐擴大…網嘆資本主義盡頭是共產

美國白宮發言人李維特13日證實，輝達與超微上繳15%出口中國晶片營收的「分潤制」，未來可能擴及更多公司。美國總統川普日前已拍板，核准兩家公司中國專用H20晶片出口許可，作為交換收取營收比例，惟法律界警告恐與現行規範衝突。

H20是輝達為中國市場量身打造的AI晶片，2023年拜登政府祭出出口管制後問世，今年7月輝達執行長黃仁勳赴白宮會晤川普，外界視為促成本次交易的關鍵。白宮則強調，商務部正研擬更多細節，未來或將套用至其他企業。

對此，原PO直批「川普目無法紀」，質疑「政府已向企業徵稅，現在還要抽分潤，形同違憲」。

不少網友直言荒謬「光明正大的收保護費」、「川普插乾股」、「這不就是另類晶片稅」、「莊家抽水錢」、「賣中國+15%」、「雙重課稅」、「自創出口稅」。

也有人嘲諷與無奈「資本主義的盡頭是共產」、「直接拿回扣」、「財富再分配」、「地球最大流氓」、「減稅博名聲上貢賺實錢」、「自由民主共產國家」、「共產黨都沒搶成這樣」。

另有網友從現實面解讀「科技業賺最多當然被抽」、「對幾家龍頭下手也不會死」、「賺大錢的抽一抽沒差」、「巨頭避稅多年早該修理」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。