快訊

前第一夫人金建希遭押！南韓前總統夫婦雙雙入監「憲政史上首見」

考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看

面板H2展望悲觀⋯群創鼓勵週休三日！網酸：花式無薪假

聯合新聞網／ 綜合報導
群創下半年展望保守。聯合報系資料照
群創下半年展望保守。聯合報系資料照

面板雙虎在先前法說會中皆釋出下半年保守展望，群創(3481)內部也隨之調整營運節奏，自9月至12月推出新一波「隔周休三日」方案，鼓勵員工隔周五請假，並可搭配中秋、雙十、聖誕等連假安排長休。例如，中秋與雙十假期請三天假即可連休九天，行憲紀念日請一天則可休四天。公司強調，措施旨在讓員工充電續航、提升未來生產力，並延續旅遊／學習基金、孝親假、陪讀假、彈性工時等福利，不過產線人員不在此次方案範圍內。

一名網友PTT轉貼新聞並感嘆，群創與面板股股價長期低迷，即便台股反彈至24000點，仍停留在4月關稅戰低點，顯示市場信心不足。文中也提到，第二季末面板供需反轉，高世代產線利用率已降至八成以下，第三季恐進一步下探至75%，群創並指出，下半年需求受關稅不確定與客戶提前拉貨影響，顯示器與非顯示器事業群較第二季將呈個位數下滑。

網友留言多以「幸福企業」調侃此舉，有人認為假多就是好事，稱讚公司重視員工生活；也有人直言這實際上是「花式無薪假」，只是美化名稱讓員工自行請假休息。部分網友更諷刺，「週休三日不如直接週休五日」、「休到有訂單再叫你回來」。

另一派則指出，面板產業景氣低檔本就需要彈性調整產能與人力，藉由鼓勵休假可降低成本又保留員工關係，長期仍有助企業體質調整。但也有人質疑，在股價長期不振、獲利承壓下，即便有再多假期，投資人與員工的信心恐怕難以提振。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 群創 面板 關稅戰 周休三日

延伸閱讀

00918配息11％至13％像家常便飯…不到3年規模進前10！懶錢包：高股息黑馬衝上績效王

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

20％關稅疊加衝擊產業…工總籲凍漲電價與紓困！網各抒己見

新冠讓股市大漲⋯沒跟到就輸了？網曝「當贏家」真正關鍵

相關新聞

面板H2展望悲觀⋯群創鼓勵週休三日！網酸：花式無薪假

面板雙虎在先前法說會中皆釋出下半年保守展望，群創(3481)內部也隨之調整營運節奏，自9月至12月推出新一波「隔周休三日」方案，鼓勵員工隔周五請假，並可搭配中秋、雙十、聖誕等連假安排長休。例如，中秋與雙十假期請三天假即可連休九天，行憲紀念日請一天則可休四天。公司強調，措施旨在讓員工充電續航、提升未來生產力，並延續旅遊／學習基金、孝親假、陪讀假、彈性工時等福利，不過產線人員不在此次方案範圍內。

新冠讓股市大漲⋯沒跟到就輸了？網曝「當贏家」真正關鍵

新冠肺炎爆發引發全球股市下跌，後續股市變動劇烈，許多類股的股價短短幾年內翻倍，當時進場的股民笑哈哈，有網友笑稱「沒跟到的就輸了」，然而其他人卻直指過份悲觀，舉例今年4月美國宣佈對等關稅時，也是一個最好的進場時機，重點是「是否敢進場」，而不是沒有機會。

99％當沖都賠錢…不到1％能持續擊敗低成本ETF的市場報酬！「兩大缺點」曝光

在現代社會，擅長投資這件事似乎是一個「聰明」的技能，可以賺錢、又能改善生活。無形中，也逼著我們必須向他人看齊，要會投資、會交易、學會靠錢滾錢。 我認為，跟別人比較是一件很累的事。金錢的用途應該在

股市大跌不跑就等死？PG財經筆記：不動往往是比較好的決定！

投資風險除了市場下跌外，也包含在面對市場下跌時的「不當行為」。下跌時，我們往往會想要「做些什麼」，以改善現況，而這背後的成因叫做行動偏誤（Action Bias）。 行動偏誤是指，人們傾向於採取行動

又、又、又！川普再延中美關稅90天…PTT喊「TACO」酸爆

美中關稅休戰期限原訂8月12日到期，美國總統川普最終在最後一天簽署行政命令，將30%對中關稅的寬限期再延長90天，中國則維持10%的對美關稅。此舉被外界視為一再讓步，也引發PTT網友熱烈討論。

20％關稅疊加衝擊產業…工總籲凍漲電價與紓困！網各抒己見

行政院昨（11）日由副院長鄭麗君說明關稅談判結果，但20%對等關稅加上原有稅率，產業界擔憂衝擊加劇。工總今針對關稅議題提出三點建議，盼政府加大支持力道，協助受影響企業減緩衝擊並維持競爭力。 首先

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。