面板H2展望悲觀⋯群創鼓勵週休三日！網酸：花式無薪假

面板雙虎在先前法說會中皆釋出下半年保守展望，群創(3481)內部也隨之調整營運節奏，自9月至12月推出新一波「隔周休三日」方案，鼓勵員工隔周五請假，並可搭配中秋、雙十、聖誕等連假安排長休。例如，中秋與雙十假期請三天假即可連休九天，行憲紀念日請一天則可休四天。公司強調，措施旨在讓員工充電續航、提升未來生產力，並延續旅遊／學習基金、孝親假、陪讀假、彈性工時等福利，不過產線人員不在此次方案範圍內。

一名網友在PTT轉貼新聞並感嘆，群創與面板股股價長期低迷，即便台股反彈至24000點，仍停留在4月關稅戰低點，顯示市場信心不足。文中也提到，第二季末面板供需反轉，高世代產線利用率已降至八成以下，第三季恐進一步下探至75%，群創並指出，下半年需求受關稅不確定與客戶提前拉貨影響，顯示器與非顯示器事業群較第二季將呈個位數下滑。

網友留言多以「幸福企業」調侃此舉，有人認為假多就是好事，稱讚公司重視員工生活；也有人直言這實際上是「花式無薪假」，只是美化名稱讓員工自行請假休息。部分網友更諷刺，「週休三日不如直接週休五日」、「休到有訂單再叫你回來」。

另一派則指出，面板產業景氣低檔本就需要彈性調整產能與人力，藉由鼓勵休假可降低成本又保留員工關係，長期仍有助企業體質調整。但也有人質疑，在股價長期不振、獲利承壓下，即便有再多假期，投資人與員工的信心恐怕難以提振。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。