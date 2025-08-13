快訊

水母癱瘓法國核電廠⋯核能安全再成焦點！鄉民分兩派戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
核能安全一直都是關注焦點。聯合報系資料照
核能安全一直都是關注焦點。聯合報系資料照

法國電力集團（EDF）日前宣布，位於法國北部的葛拉夫林核電廠有4座反應爐因冷卻水泵濾鼓遭大批水母堵塞而自動關閉，加上另有2座反應爐處於維修狀態，導致電廠全面停運。官方強調，設施、人員與周邊環境均未受影響，並已展開檢修與排除作業，待確保安全後才會重啟機組。

一名網友PTT分享新聞並指出，這已非歐洲核電廠首次受環境因素影響運作，過去曾有熱浪導致降載，如今又出現水母堵塞事件，顯示核能運轉仍可能面臨突發狀況。他認為，這或許也是法國近年同步發展再生能源的原因之一，目前該國風力發電增幅僅次於德國，再生能源在2024年已占總發電量30%。

原PO並提到，EDF雖計畫新建6座反應爐以汰換老舊機組，但因電價過低，最終決策延後至2026年下半年。

留言區出現兩派論戰。一方認為水母事件僅是暫停運作，並無安全危害，且核電本身仍屬安全穩定能源，問題在於應設法預防類似情況，例如加裝濾網、增強防堵設施；也有人指出，冷卻水堵塞問題同樣可能影響火力、燃氣發電，並非核能獨有風險。

另一方則藉此強調核電存在不可忽視的環境依賴性與應變挑戰，認為即使不是核災，任何停機都可能衝擊供電穩定；也有網友延伸到台灣能源政策，主張應平衡核能與再生能源發展，並建立更完善的風險評估機制，避免在關鍵時刻因不可預測因素而陷入缺電危機。

水母癱瘓法國核電廠⋯核能安全再成焦點！鄉民分兩派戰翻

