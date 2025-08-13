新冠讓股市大漲⋯沒跟到就輸了？網曝「當贏家」真正關鍵

新冠肺炎爆發引發全球股市下跌，後續股市變動劇烈，許多類股的股價短短幾年內翻倍，當時進場的股民笑哈哈，有網友笑稱「沒跟到的就輸了」，然而其他人卻直指過份悲觀，舉例今年4月美國宣佈對等關稅時，也是一個最好的進場時機，重點是「是否敢進場」，而不是沒有機會。

一名網友在PTT發文感嘆，2020年新冠肺炎爆發引發全球股市暴跌後，美國啟動量化寬鬆，台股五年間漲幅達三倍，航運、AI與半導體股價翻數倍，讓當時有進場的人資產暴增；反觀近期才進股市的投資人，財富差距似乎已被拉開，他直問：「2020年沒跟到的，是不是就輸了？」

許多網友直言這種說法過於悲觀，強調投資機會每隔幾年就會出現一次，關鍵在於能否把握低點進場，有人舉例「今年4月不就是剛過的進場時機嗎」，也有人回顧2022年、去年8月等時點都曾提供不錯的佈局機會。部分人則指出，即使在2020年進場，也得有足夠膽識與資金重壓，並在後續漲幅中抱得住，否則一樣無法享受到整段行情的獲利。

另有一派網友認為，錯過2020年確實讓資產累積速度落後，但並非無法翻身，因為市場長期存在循環，未來仍可能出現類似的黑天鵝或系統性風險帶來低點入場機會；也有人提醒，「回到當時你可能一樣不敢買」，因此與其懊悔過去，不如建立紀律，透過定期定額投資大盤ETF來參與長期成長。

不少留言呼籲別陷入「後悔心態」與比較思維，因為即便有人在新冠肺炎期間進場，也有不少案例是抱錯標的或中途賣出，最終未能實現暴漲帶來的財富增長。更有人強調投資關鍵在於資產配置與風險承受度，否則即使再遇一次大行情，也可能因恐慌或猶豫而錯過最佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。