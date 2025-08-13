快訊

前第一夫人金建希遭押！南韓前總統夫婦雙雙入監「憲政史上首見」

考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

新冠讓股市大漲⋯沒跟到就輸了？網曝「當贏家」真正關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

新冠肺炎爆發引發全球股市下跌，後續股市變動劇烈，許多類股的股價短短幾年內翻倍，當時進場的股民笑哈哈，有網友笑稱「沒跟到的就輸了」，然而其他人卻直指過份悲觀，舉例今年4月美國宣佈對等關稅時，也是一個最好的進場時機，重點是「是否敢進場」，而不是沒有機會。

一名網友PTT發文感嘆，2020年新冠肺炎爆發引發全球股市暴跌後，美國啟動量化寬鬆，台股五年間漲幅達三倍，航運、AI與半導體股價翻數倍，讓當時有進場的人資產暴增；反觀近期才進股市的投資人，財富差距似乎已被拉開，他直問：「2020年沒跟到的，是不是就輸了？」

許多網友直言這種說法過於悲觀，強調投資機會每隔幾年就會出現一次，關鍵在於能否把握低點進場，有人舉例「今年4月不就是剛過的進場時機嗎」，也有人回顧2022年、去年8月等時點都曾提供不錯的佈局機會。部分人則指出，即使在2020年進場，也得有足夠膽識與資金重壓，並在後續漲幅中抱得住，否則一樣無法享受到整段行情的獲利。

另有一派網友認為，錯過2020年確實讓資產累積速度落後，但並非無法翻身，因為市場長期存在循環，未來仍可能出現類似的黑天鵝或系統性風險帶來低點入場機會；也有人提醒，「回到當時你可能一樣不敢買」，因此與其懊悔過去，不如建立紀律，透過定期定額投資大盤ETF來參與長期成長。

不少留言呼籲別陷入「後悔心態」與比較思維，因為即便有人在新冠肺炎期間進場，也有不少案例是抱錯標的或中途賣出，最終未能實現暴漲帶來的財富增長。更有人強調投資關鍵在於資產配置與風險承受度，否則即使再遇一次大行情，也可能因恐慌或猶豫而錯過最佳時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 台股 新冠肺炎

延伸閱讀

「預缺不補」看似省人力…實質恐掏空團隊！菲女狼：養著爛人還深怕他離職

00918配息11％至13％像家常便飯…不到3年規模進前10！懶錢包：高股息黑馬衝上績效王

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

20％關稅疊加衝擊產業…工總籲凍漲電價與紓困！網各抒己見

相關新聞

面板H2展望悲觀⋯群創鼓勵週休三日！網酸：花式無薪假

面板雙虎在先前法說會中皆釋出下半年保守展望，群創(3481)內部也隨之調整營運節奏，自9月至12月推出新一波「隔周休三日」方案，鼓勵員工隔周五請假，並可搭配中秋、雙十、聖誕等連假安排長休。例如，中秋與雙十假期請三天假即可連休九天，行憲紀念日請一天則可休四天。公司強調，措施旨在讓員工充電續航、提升未來生產力，並延續旅遊／學習基金、孝親假、陪讀假、彈性工時等福利，不過產線人員不在此次方案範圍內。

新冠讓股市大漲⋯沒跟到就輸了？網曝「當贏家」真正關鍵

新冠肺炎爆發引發全球股市下跌，後續股市變動劇烈，許多類股的股價短短幾年內翻倍，當時進場的股民笑哈哈，有網友笑稱「沒跟到的就輸了」，然而其他人卻直指過份悲觀，舉例今年4月美國宣佈對等關稅時，也是一個最好的進場時機，重點是「是否敢進場」，而不是沒有機會。

99％當沖都賠錢…不到1％能持續擊敗低成本ETF的市場報酬！「兩大缺點」曝光

在現代社會，擅長投資這件事似乎是一個「聰明」的技能，可以賺錢、又能改善生活。無形中，也逼著我們必須向他人看齊，要會投資、會交易、學會靠錢滾錢。 我認為，跟別人比較是一件很累的事。金錢的用途應該在

股市大跌不跑就等死？PG財經筆記：不動往往是比較好的決定！

投資風險除了市場下跌外，也包含在面對市場下跌時的「不當行為」。下跌時，我們往往會想要「做些什麼」，以改善現況，而這背後的成因叫做行動偏誤（Action Bias）。 行動偏誤是指，人們傾向於採取行動

又、又、又！川普再延中美關稅90天…PTT喊「TACO」酸爆

美中關稅休戰期限原訂8月12日到期，美國總統川普最終在最後一天簽署行政命令，將30%對中關稅的寬限期再延長90天，中國則維持10%的對美關稅。此舉被外界視為一再讓步，也引發PTT網友熱烈討論。

20％關稅疊加衝擊產業…工總籲凍漲電價與紓困！網各抒己見

行政院昨（11）日由副院長鄭麗君說明關稅談判結果，但20%對等關稅加上原有稅率，產業界擔憂衝擊加劇。工總今針對關稅議題提出三點建議，盼政府加大支持力道，協助受影響企業減緩衝擊並維持競爭力。 首先

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。