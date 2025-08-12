99％當沖都賠錢…不到1％能持續擊敗低成本ETF的市場報酬！「兩大缺點」曝光

在現代社會，擅長投資這件事似乎是一個「聰明」的技能，可以賺錢、又能改善生活。無形中，也逼著我們必須向他人看齊，要會投資、會交易、學會靠錢滾錢。

我認為，跟別人比較是一件很累的事。金錢的用途應該在於讓我們擁有自由，可以隨心所欲安排行程，享受這個世界，甚至不在意他人的眼光。我不以當沖作為主要投資策略，是因為在我看來，當沖有兩大缺點。

缺點一：時間成本高

首先，當沖會耗費過多時間成本，讓我沒辦法把精力專注在提升專業、兼顧本業，或是投入真正有意義的休閒活動，更別說維持良好的身心健康。

我不禁思考，要是利用當沖或短線交易策略投資，我到底是把投資當作提升生活品質的方式，還是把它當成另一份工作，不眠不休的加班？若以時薪190元計算，每天研究1小時、週休2日，1年的總成本就相當於4萬5,600元（190×5×4×12＝45,600）！我認為，人生不該只有投資交易。作為上班族，當我們花時間研究投資時，容易排擠自己的本業、生活和休閒時間。

有許多研究顯示，頻繁交易將損害我們的財富。行為經濟學家梅爾．史塔曼（Meir Statman）引用瑞典的研究指出：「進出市場最頻繁的交易員，往往會因為交易成本和挑錯進出場時機，每年虧損帳戶總額的4%，而且這種情況在世界各地幾乎都一樣。在全球19個大型證券交易所中，買賣頻繁的投資人比買進後長抱者，其投資報酬率每年大約落後1.5%。」

加州大學（University of California）學者布萊德．巴柏（Brad Barber）和特倫斯．歐丁（Terrance Odean），分析了美國大型網路證券商嘉信理財在1991年至1996年中6萬6,465個活躍交易帳戶。在這些人當中，最頻繁交易的投資人賺到了11.4%的報酬率，遠低於整體股市平均報酬率的17.9%，也輸給所有投資人平均的16.4%。在圖表9-1中，x軸從左至右1到5表示交易頻率由低到高，但是我們可以看見，投資人實拿的報酬率卻遞減（黑色）。

灰色則是投資人的交易頻率。交易頻率越高，代表投資組合改變得越頻繁，持有標的的時間就越短。最右邊是標普500指數的指數基金，也代表整體市場大盤。

從這張圖可以看到，交易頻率越低，績效就越高。這也是投資市場有趣之處：投資人越是什麼都不做，最後的報酬反而越多。

圖表9-1 交易頻率越高 報酬率卻越低

資料來源：Barber and Odean（2000），Trading Is Hazardous to Your Wealth。

在另一份研究中，賓州加利福尼亞大學（California University of Pennsylvania）與北京大學光華管理學院，使用1992年至2006年間臺灣證券交易所的資料，針對當沖交易者進行分析。結果顯示，平均而言，只有不到1%的當沖交易者能夠持續擊敗低成本ETF的市場報酬，且超過80%的當沖交易者實際上是虧本的。

因此，當沖、短線交易不僅不容易賺到錢，還會讓我們花費過多時間，到頭來工作、投資兩頭空，是典型的短期決策傷害長期報酬的實例。

不當沖賺更多

因此，我選擇捨棄當沖，改為長線投資。圖表9-2說明了投資股市持有時間長短，與賺錢機率的關係─隨著持有時間越長，賺錢的機率就越高。我們都希望能立刻有成果，但正如傳奇投資人查理．蒙格（Charlie Munger）所說：「投資追求的是一個長期的結果，而不是像在賭場一樣立刻就有回報。」

金融機構都希望投資人做出「聰明的操作」，但我認為股票是買來放，而不是用來買賣。我追求成為「長勝軍」，是長遠、確定的成功，而不是短期、最後卻可能失敗的「常勝軍」。

圖表9-2 投資時間與賺錢機率的關係

（本文摘自大是文化《財富自由的階梯：5年賺到400萬，10年累積1,000萬。 我這樣精選ETF，年賺20％。》，作者：PG財經筆記 蔡至誠）

