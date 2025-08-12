股市大跌不跑就等死？PG財經筆記：不動往往是比較好的決定！

快訊

聯合新聞網／ PG財經筆記 蔡至誠
Barclays Wealth研究顯示，長期持有與錯過關鍵交易日的報酬差異驚人，例如S&P 500若錯過20個最佳交易日，年化報酬率從11.5%腰斬至5.4%，顯示過度頻繁進出場反而傷害績效。中央社
投資風險除了市場下跌外，也包含在面對市場下跌時的「不當行為」。下跌時，我們往往會想要「做些什麼」，以改善現況，而這背後的成因叫做行動偏誤（Action Bias）。

行動偏誤是指，人們傾向於採取行動，即便什麼都不做才是更好的選擇。以塞車為例，有些駕駛明知無法前進，卻會不斷按喇叭。這樣的行為並不會讓車流變順暢，只是為了發洩焦躁的情緒而已，塞車的狀況並無法改善。

這種偏誤不只發生在一般人身上。根據《經濟心理學雜誌》（Journal of Economic Psychology）的研究指出，在足球比賽中，即使站在原地不動是最能守住球的方式，但守門員還是會想撲向左邊或右邊，因為「不動」，看起來什麼都沒做，會令人感到焦慮。

投資的過程中也是如此，不動往往是比較好的決定。下圖表顯示出在過去幾個成熟的股票市場當中，錯誤的擇時進出對報酬的損傷，即使只錯過短短 20 個交易日，也會讓報酬率下降一半，在一些投資市場中，要是錯過40個最好的交易日，甚至會讓投資報酬率變成負數。

在錯誤的時間點進出場 對報酬所造成的傷害

國家追蹤指數長期持有錯過20個最好的交易日錯過40個最好的交易日
英國　FTSE All Share10.80％5.30％1.70％
美國　S&P 50011.50％5.40％1.10％
德國　DAX 309.40％1.00％-4.30％
法國　CAC 4010.90％3.30％-1.90％

資料來源：Barclays Wealth, Annual returns 1990 to 2005

在投資市場上，充斥著大量例子，都是因為過度自信、控制欲、恐慌等因素，導致偏誤產生。

特別是當我們已經持有一個風險分散的投資組合，最重要的投資決策往往在進場前就已經決定，比如股債比、投資目標和投資策略等，而進場後所需要的不是調整，而是「耐心」。

比起行為，耐心更重要，選擇不作為、不行動並不意味放棄，事實上，這樣做更有效率。

將股市的波動視為入場券

對某些人來說，要制定出完善的財務計畫，所需要的準備工作令人畏懼，因此往往被置於一旁。尤其是那些因害怕市場波動而遲遲未開始投資的人，對波動的恐懼就像是食人族，阻礙他們前進，卻未察覺真正的風險——長期資產累積不足，正在逐步靠近。

大是文化《財富自由的階梯：5年賺到400萬，10年累積1,000萬。 我這樣精選ETF，年賺20％。》，作者：PG財經筆記 蔡至誠
大是文化《財富自由的階梯：5年賺到400萬，10年累積1,000萬。 我這樣精選ETF，年賺20％。》，作者：PG財經筆記 蔡至誠

在投資的過程中，想保證不會賠錢，往往就等於保證得不到報酬。所以有句話說：「不要將股市波動視為懲罰，而是要將它當作取得市場報酬的入場券。」

舉例而言，在2008年末至2009年初進行的投資行為，可能會比2000年至2008年間做的每一件事，都更能影響一生得到的投資報酬。

曾有一名老飛行員自嘲自己的工作是：「一小時又一小時的無聊時光，偶爾會被恐怖時刻打斷。」這也描述了投資的本質，身為投資人，能否成功取決於我們如何因應不定時出現的恐怖時刻，而不是多年來的平穩飛行過程。

嘗試閱讀恐懼，或許就不會被想像中「最恐怖的事」吸引，即使所擔心的事發生，我們也早已做好準備。

（本文摘自大是文化《財富自由的階梯：5年賺到400萬，10年累積1,000萬。 我這樣精選ETF，年賺20％。》，作者：PG財經筆記 蔡至誠）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

