快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

又、又、又！川普再延中美關稅90天…PTT喊「TACO」酸爆

聯合新聞網／ 綜合報導
川普在最後一刻簽署延長美中關稅90天的行政命令，PTT網友狂刷「TACO」酸其軟弱，並直言「中國贏麻了」。歐新社
川普在最後一刻簽署延長美中關稅90天的行政命令，PTT網友狂刷「TACO」酸其軟弱，並直言「中國贏麻了」。歐新社

美中關稅休戰期限原訂8月12日到期，美國總統川普最終在最後一天簽署行政命令，將30%對中關稅的寬限期再延長90天，中國則維持10%的對美關稅。此舉被外界視為一再讓步，也引發PTT網友熱烈討論。

美中5月達成暫緩加徵關稅協議，雙方分別將關稅降至30%與10%，並啟動90天休戰期。近期在瑞典舉行的第三輪會談後，新華社率先放話已議定延長，但美方直到川普簽署行政命令才正式拍板，財長貝森特甚至批評中方「操之過急」。原PO直言，美方此舉只是給川普作足面子，延長幾乎成定局。

不少人酸川普軟弱「延到下台對全球都好」、「乾脆延到你任期結束吧」、「反觀子孫都在美國的一跪再跪」。

有人直指中國才是贏家「中國贏麻了」、「日韓15% 中國10% 哪個才是盟友」、「中國限定TACO」。

也有人點出台灣處境「台灣20疊加，中國暫時0玩屁呀」、「結果台灣最慘……」、「關稅根本針對呆丸的」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

TACO 川普 美中 關稅

延伸閱讀

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

00878增持到177張…年底目標200張！存股哥「加碼張數」：不怕配息下降

00918配息11％至13％像家常便飯…不到3年規模進前10！懶錢包：高股息黑馬衝上績效王

政院關稅記者會挨轟「聽不下去」…工總開火：比40年來都慘

相關新聞

又、又、又！川普再延中美關稅90天…PTT喊「TACO」酸爆

美中關稅休戰期限原訂8月12日到期，美國總統川普最終在最後一天簽署行政命令，將30%對中關稅的寬限期再延長90天，中國則維持10%的對美關稅。此舉被外界視為一再讓步，也引發PTT網友熱烈討論。

政院關稅記者會挨轟「聽不下去」…工總開火：比40年來都慘

行政院昨（11）日由副院長鄭麗君說明關稅談判結果，但20%對等關稅加上原有稅率，引爆產業界不滿。工總今早罕見公開批評記者會「聽不下去」，並再度呼籲政府加大力道，包括維穩匯率、擴充信保基金，以及「凍漲電

上市櫃7月營收挑戰新高！網笑「恐慌蛙休息」：台股年底2萬5穩了

台股7月營收已公布逾9成，年增6.94％，預估全體上市櫃營收將挑戰去年同期歷史新高3.93兆元。法人指出，關稅不確定性大致解除，市場重回基本面，指數有望再逼近甚至突破歷史高點24,416點。專家分析，台積電具美國設廠優勢，受晶片關稅影響有限，加上AI供應鏈景氣暢旺及出口連三月創高，第三季營收成長動能可期。不過，也有觀點提醒，部分非AI產業或需自行吸收關稅成本，恐影響獲利與銷售量，後市可能進入高檔震盪。

統一富爸爸當靠山！網家（8044）股價無力挨酸「救不起來」原因曝光

統一(1216)去年入股網家(8044)，惟今年以來網家營運表現依然不如預期，虧損也持續惡化，引發PTT網友熱議，有網友指出，外商電商蝦皮有騰訊、酷澎有韓國資金與美國金主，對台灣市場形成強大壓力；網家創辦人詹宏志為求轉型，引進統一作為「富爸爸」，理應在物流與資金面獲得支撐，卻仍無法扭轉頹勢，引發網友熱烈討論統一與網家的策略問題。

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

經濟部長郭智輝11日召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，與我國外銷汽車AM（售後市場）及國內OE（新車原廠）供應鏈大廠，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流。 郭智輝提出，經濟部將

中國官媒示警「輝達資安疑慮」 鄉民不買單：扶植國產政治宣示

中國官媒近日再度針對輝達（NVIDIA）H20晶片安全性發出警告，稱該晶片可透過硬體或軟體後門實現「遠程關閉」，甚至可設定啟動時間、溫度或電壓等條件自動停止運作，形同內建「自毀」機制。文章並指，若在電源管理模組中植入相關電路，可達成切斷核心電源、限制性能等效果；亦可透過修改韌體，在特定授權、地理位置不符時拒絕啟動。中國專家更認為，搭配CUDA平台更新，後門功能可更靈活地啟動，帶來資安與可用性疑慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。