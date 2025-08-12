又、又、又！川普再延中美關稅90天…PTT喊「TACO」酸爆

美中關稅休戰期限原訂8月12日到期，美國總統川普最終在最後一天簽署行政命令，將30%對中關稅的寬限期再延長90天，中國則維持10%的對美關稅。此舉被外界視為一再讓步，也引發PTT網友熱烈討論。

美中5月達成暫緩加徵關稅協議，雙方分別將關稅降至30%與10%，並啟動90天休戰期。近期在瑞典舉行的第三輪會談後，新華社率先放話已議定延長，但美方直到川普簽署行政命令才正式拍板，財長貝森特甚至批評中方「操之過急」。原PO直言，美方此舉只是給川普作足面子，延長幾乎成定局。

不少人酸川普軟弱「延到下台對全球都好」、「乾脆延到你任期結束吧」、「反觀子孫都在美國的一跪再跪」。

有人直指中國才是贏家「中國贏麻了」、「日韓15% 中國10% 哪個才是盟友」、「中國限定TACO」。

也有人點出台灣處境「台灣20疊加，中國暫時0玩屁呀」、「結果台灣最慘……」、「關稅根本針對呆丸的」。

