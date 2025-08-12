又、又、又！川普再延中美關稅90天…PTT喊「TACO」酸爆
美中關稅休戰期限原訂8月12日到期，美國總統川普最終在最後一天簽署行政命令，將30%對中關稅的寬限期再延長90天，中國則維持10%的對美關稅。此舉被外界視為一再讓步，也引發PTT網友熱烈討論。
美中5月達成暫緩加徵關稅協議，雙方分別將關稅降至30%與10%，並啟動90天休戰期。近期在瑞典舉行的第三輪會談後，新華社率先放話已議定延長，但美方直到川普簽署行政命令才正式拍板，財長貝森特甚至批評中方「操之過急」。原PO直言，美方此舉只是給川普作足面子，延長幾乎成定局。
不少人酸川普軟弱「延到下台對全球都好」、「乾脆延到你任期結束吧」、「反觀子孫都在美國的一跪再跪」。
有人直指中國才是贏家「中國贏麻了」、「日韓15% 中國10% 哪個才是盟友」、「中國限定TACO」。
也有人點出台灣處境「台灣20疊加，中國暫時0玩屁呀」、「結果台灣最慘……」、「關稅根本針對呆丸的」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言