政院關稅記者會挨轟「聽不下去」…工總開火：比40年來都慘

行政院昨（11）日由副院長鄭麗君說明關稅談判結果，但20%對等關稅加上原有稅率，引爆產業界不滿。工總今早罕見公開批評記者會「聽不下去」，並再度呼籲政府加大力道，包括維穩匯率、擴充信保基金，以及「凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困」三項急救措施，盼協助受衝擊產業度過難關。

工總指出，目前疊加關稅高於日韓，削弱產品競爭力並加劇供應鏈壓力，有廠商甚至認為是40年來最嚴重的衝擊。雖然經濟部已與產業座談，但政府不能低估長期經貿挑戰，必須同步在匯率、融資及成本負擔上給予支持。

有人冷酸「今年不能換車了工總哭哭」、「這種記者會開3000場也不會有人懂」、「補助薪資這條做了一定出事XD」、「難怪美國說難纏真的難纏」。

也有網友針對政策吐槽「凍漲電價又有人不讓補貼台電」、「不然就多蓋核電好不好」、「政府就打算中鋼虧錢還要讓利」、「工總好了啦一條龍喔」。

部分網友質疑「匯率降10%換進口商哀了」、「第三項是什麼拿全民稅金補你們」、「我股票虧我也要補助」、「工總哪一次好的XD」、「早死早超生」。

