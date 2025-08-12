郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？
經濟部長郭智輝11日召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，與我國外銷汽車AM（售後市場）及國內OE（新車原廠）供應鏈大廠，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流。
郭智輝提出，經濟部將協助中鋼降低生產成本並讓利中下游，並向財政部建議檢討貨物稅，加速淘汰老舊車輛，擴大內需。經濟部指出，我國汽車零組件製造業近三年外銷值均破新台幣2,200億元，美國市場占比約五成，業者對關稅與匯率變動高度敏感。
多數與會業者建議，應持續爭取降低輸美零件關稅，並穩定電價與匯率，同時參考國際趨勢推動維修免責修法。郭智輝也提出六項因應對策，包括導入智慧製造、汰舊換新添購高效能設備、集中採購原物料、中鋼讓利中下游、提高研發投抵額度與補助、以及協助中小企業取得避險額度信用保證。
他強調，政府將持續向美方爭取更優惠稅率，協助我國車輛零組件在外銷市場保持競爭力。
不少網友對中鋼「讓利」有質疑，認為公司本身已虧損，卻還要承擔政策成本，留言包括「中鋼真倒霉，股東更衰」、「都賠錢了還要讓」、「中鋼股東不是人!?」。
也有聲音批評政策方向，指出「政府不肯讓利，卻叫企業讓利是什麼概念」、「為什麼不是汽車業自己降價」、「這樣沒有背信？」。
另有部分網友抱持中立觀察態度，認為若能確實降低成本並帶動產業，長期或許對整體經濟有利，但執行細節與效果仍需驗證。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言