快訊

衣物洗完仍有異味？恐是「洗衣機發霉」 3要訣避免藏污納垢

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

聯合新聞網／ 綜合報導
經長提議中鋼降成本並讓利中下游，盼協助汽車產業度關稅與內需挑戰，卻引發股東權益與政策公平性的熱議。（本報資料照片）
經長提議中鋼降成本並讓利中下游，盼協助汽車產業度關稅與內需挑戰，卻引發股東權益與政策公平性的熱議。（本報資料照片）

經濟部長郭智輝11日召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，與我國外銷汽車AM（售後市場）及國內OE（新車原廠）供應鏈大廠，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流。

郭智輝提出，經濟部將協助中鋼降低生產成本並讓利中下游，並向財政部建議檢討貨物稅，加速淘汰老舊車輛，擴大內需。經濟部指出，我國汽車零組件製造業近三年外銷值均破新台幣2,200億元，美國市場占比約五成，業者對關稅與匯率變動高度敏感。

多數與會業者建議，應持續爭取降低輸美零件關稅，並穩定電價與匯率，同時參考國際趨勢推動維修免責修法。郭智輝也提出六項因應對策，包括導入智慧製造、汰舊換新添購高效能設備、集中採購原物料、中鋼讓利中下游、提高研發投抵額度與補助、以及協助中小企業取得避險額度信用保證。

他強調，政府將持續向美方爭取更優惠稅率，協助我國車輛零組件在外銷市場保持競爭力。

不少網友對中鋼「讓利」有質疑，認為公司本身已虧損，卻還要承擔政策成本，留言包括「中鋼真倒霉，股東更衰」、「都賠錢了還要讓」、「中鋼股東不是人!?」。

也有聲音批評政策方向，指出「政府不肯讓利，卻叫企業讓利是什麼概念」、「為什麼不是汽車業自己降價」、「這樣沒有背信？」。

另有部分網友抱持中立觀察態度，認為若能確實降低成本並帶動產業，長期或許對整體經濟有利，但執行細節與效果仍需驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中鋼 郭智輝 供應鏈 經濟部長 中小企業

延伸閱讀

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

00919股價一直跌連續三季未填息！棒棒：「三方法」判斷進場時機

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

0050拆分後討論熱度下降？專家指「2亮點」醞釀中：高資產族也卡位節稅

相關新聞

統一富爸爸當靠山！網家（8044）股價無力挨酸「救不起來」原因曝光

統一(1216)去年入股網家(8044)，惟今年以來網家營運表現依然不如預期，虧損也持續惡化，引發PTT網友熱議，有網友指出，外商電商蝦皮有騰訊、酷澎有韓國資金與美國金主，對台灣市場形成強大壓力；網家創辦人詹宏志為求轉型，引進統一作為「富爸爸」，理應在物流與資金面獲得支撐，卻仍無法扭轉頹勢，引發網友熱烈討論統一與網家的策略問題。

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

經濟部長郭智輝11日召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，與我國外銷汽車AM（售後市場）及國內OE（新車原廠）供應鏈大廠，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流。 郭智輝提出，經濟部將

中國官媒示警「輝達資安疑慮」 鄉民不買單：扶植國產政治宣示

中國官媒近日再度針對輝達（NVIDIA）H20晶片安全性發出警告，稱該晶片可透過硬體或軟體後門實現「遠程關閉」，甚至可設定啟動時間、溫度或電壓等條件自動停止運作，形同內建「自毀」機制。文章並指，若在電源管理模組中植入相關電路，可達成切斷核心電源、限制性能等效果；亦可透過修改韌體，在特定授權、地理位置不符時拒絕啟動。中國專家更認為，搭配CUDA平台更新，後門功能可更靈活地啟動，帶來資安與可用性疑慮。

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

美國川普關稅議題傳出新進展，行政院經貿辦11日下午召開記者會說明對美談判事宜，市場寄望釋出利多，台積電盤中由黑翻紅、再創1195元新高，台股同步勁揚逾227點，距離歷史高點僅差約167點。有網友在PTT分享新聞並直言，距離新高僅200點，本波再創高應屬必然，引來熱烈討論，不少人對即將登場的記者會抱持不同預期，也有人聚焦台積電董事會及竊密案進展。

台股盤中距歷史高點僅200點！郭哲榮：權值股領軍、00687B也要噴

分析師郭哲榮（哲哲）指出，8/11 台股盤中大漲逾200點、最高觸及24,249點，距離歷史高點僅剩不到200點，顯示多頭氣勢延續。 他分析，市場先前擔心的對等關稅與晶片關稅早已「利空出盡」，加

急用金50％衝中信金…爽賺20％卻被老婆罵！問：急用金該留多少？

一名網友在PTT股板發文，透露自己股票市值約800多萬，原本戶頭留了100萬當急用金，但後來忍不住拿出50萬買金融股，結果中信大漲20%讓他賺到笑，捨不得賣，如今只剩50萬現金。他認為股票變現很快，不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。