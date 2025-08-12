郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

統一(1216)去年入股網家(8044)，惟今年以來網家營運表現依然不如預期，虧損也持續惡化，引發PTT網友熱議，有網友指出，外商電商蝦皮有騰訊、酷澎有韓國資金與美國金主，對台灣市場形成強大壓力；網家創辦人詹宏志為求轉型，引進統一作為「富爸爸」，理應在物流與資金面獲得支撐，卻仍無法扭轉頹勢，引發網友熱烈討論統一與網家的策略問題。

2025-08-12 09:05