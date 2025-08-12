中國官媒示警「輝達資安疑慮」 鄉民不買單：扶植國產政治宣示

中國官媒近日再度針對輝達（NVIDIA）H20晶片安全性發出警告，稱該晶片可透過硬體或軟體後門實現「遠程關閉」，甚至可設定啟動時間、溫度或電壓等條件自動停止運作，形同內建「自毀」機制。文章並指，若在電源管理模組中植入相關電路，可達成切斷核心電源、限制性能等效果；亦可透過修改韌體，在特定授權、地理位置不符時拒絕啟動。中國專家更認為，搭配CUDA平台更新，後門功能可更靈活地啟動，帶來資安與可用性疑慮。

一名網友在PTT分享新聞後指出，輝達作為商業公司以賺錢為目的，設置後門被揭發將重創信譽與業務，因此實際動機不高，且美國政府未必能強迫企業安裝後門。他認為中國市場仍難避免採購H20晶片，對官媒說法持保留態度。

多數網友則認為此舉更像是中國「定調」不買外國晶片、扶植國產品牌的政治宣示，有人直言「官媒要你不要買」，也有人酸「老黃：想殺價就直說」。部分留言指出，類似的遠程控制或限制功能並非技術上不可能，美國在軍事裝備、通訊設備中已有先例，但晶片的溫控、斷電等保護機制本就存在，將其等同後門恐過於誇大。

也有網友反問，若中國懷疑H20有後門，為何不直接禁用並全力自研，甚至有人拿華為、比亞迪等國產案例反諷，指「中國自己產品大概也做得到」。另有留言認為雙方在後門議題上本就是「彼此猜忌」，美方曾以類似理由封殺華為，如今角色互換只是政治角力的延伸。

部分網友延伸討論到實務影響，認為即便存在後門，數據中心可透過隔離網路等手段降低風險；也有人質疑沒有連外條件下如何遠程關閉，認為官媒說法缺乏技術細節。整體而言，此議題在網路上呈現兩極化反應，一派視為地緣政治下的輿論操作，一派則認為值得關注晶片供應鏈安全的潛在風險。

