快訊

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

統一富爸爸當靠山！網家（8044）股價無力挨酸「救不起來」原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
網家董事會拍板私募案，統一斥資24.6億元認購網家私募6,169.4萬股，藉此取得網家三成股權。圖／PChome 24h購物提供
網家董事會拍板私募案，統一斥資24.6億元認購網家私募6,169.4萬股，藉此取得網家三成股權。圖／PChome 24h購物提供

統一(1216)去年入股網家(8044)，惟今年以來網家營運表現依然不如預期，虧損也持續惡化，引發PTT網友熱議，有網友指出，外商電商蝦皮有騰訊、酷澎有韓國資金與美國金主，對台灣市場形成強大壓力；網家創辦人詹宏志為求轉型，引進統一作為「富爸爸」，理應在物流與資金面獲得支撐，卻仍無法扭轉頹勢，引發網友熱烈討論統一與網家的策略問題。

網家今年上半年營收176.18億元，年減3.87%，營業損失1.93億元，稅後淨損3.69億元，EPS -1.89元。PTT網友討論統一入股案，有人直言，統一本身就是「電商門外漢」，入股後幾乎看不到改革，價格與物流毫無優勢，「消費者眼瞎嗎？」也有人認為，統一此舉更多是為阻止競爭對手壯大，而非真心投入電商經營，導致資源與整合成效有限。還有人批評統一收購的電商事業普遍缺乏創新，「1+1從來沒大於2」，甚至連原本有市場優勢的博客來也逐漸失色。

另有意見認為，統一實體通路強勢，但礙於怕衝擊本業，不敢大幅殺價或放寬免運，無法與蝦皮、酷澎這類肯燒錢搶市的對手競爭；加上介面設計、商品分類、活動內容缺乏吸引力，對年輕消費族群黏著度不足。有網友形容統一旗下電商「食材不錯，卻亂煮一通」，最終難以與跨境平台抗衡。

悲觀派更直言「救不起來的」，認為台灣市場規模有限，本土電商缺乏價格優勢與獨特服務，消費者往往比價後轉向對岸或跨境平台。也有留言酸「爸爸再有錢，成績也難好」，將網家的困境比作扶不起的孩子，並質疑統一只是出錢，卻未派人深度參與經營。

但也有少數聲音指出，pchome在部分購物體驗與配送速度上仍有優勢，對熟悉平台的消費者依舊具有便利性；另有網友期待統一若能整合旗下多個電商入口網站、物流資源，或許仍有機會打造「台版亞馬遜」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 電商 物流 蝦皮 酷澎 網家 1216統一

延伸閱讀

「預缺不補」看似省人力…實質恐掏空團隊！菲女狼：養著爛人還深怕他離職

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

00919股價一直跌連續三季未填息！棒棒：「三方法」判斷進場時機

相關新聞

統一富爸爸當靠山！網家（8044）股價無力挨酸「救不起來」原因曝光

統一(1216)去年入股網家(8044)，惟今年以來網家營運表現依然不如預期，虧損也持續惡化，引發PTT網友熱議，有網友指出，外商電商蝦皮有騰訊、酷澎有韓國資金與美國金主，對台灣市場形成強大壓力；網家創辦人詹宏志為求轉型，引進統一作為「富爸爸」，理應在物流與資金面獲得支撐，卻仍無法扭轉頹勢，引發網友熱烈討論統一與網家的策略問題。

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

經濟部長郭智輝11日召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，與我國外銷汽車AM（售後市場）及國內OE（新車原廠）供應鏈大廠，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流。 郭智輝提出，經濟部將

中國官媒示警「輝達資安疑慮」 鄉民不買單：扶植國產政治宣示

中國官媒近日再度針對輝達（NVIDIA）H20晶片安全性發出警告，稱該晶片可透過硬體或軟體後門實現「遠程關閉」，甚至可設定啟動時間、溫度或電壓等條件自動停止運作，形同內建「自毀」機制。文章並指，若在電源管理模組中植入相關電路，可達成切斷核心電源、限制性能等效果；亦可透過修改韌體，在特定授權、地理位置不符時拒絕啟動。中國專家更認為，搭配CUDA平台更新，後門功能可更靈活地啟動，帶來資安與可用性疑慮。

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

美國川普關稅議題傳出新進展，行政院經貿辦11日下午召開記者會說明對美談判事宜，市場寄望釋出利多，台積電盤中由黑翻紅、再創1195元新高，台股同步勁揚逾227點，距離歷史高點僅差約167點。有網友在PTT分享新聞並直言，距離新高僅200點，本波再創高應屬必然，引來熱烈討論，不少人對即將登場的記者會抱持不同預期，也有人聚焦台積電董事會及竊密案進展。

台股盤中距歷史高點僅200點！郭哲榮：權值股領軍、00687B也要噴

分析師郭哲榮（哲哲）指出，8/11 台股盤中大漲逾200點、最高觸及24,249點，距離歷史高點僅剩不到200點，顯示多頭氣勢延續。 他分析，市場先前擔心的對等關稅與晶片關稅早已「利空出盡」，加

急用金50％衝中信金…爽賺20％卻被老婆罵！問：急用金該留多少？

一名網友在PTT股板發文，透露自己股票市值約800多萬，原本戶頭留了100萬當急用金，但後來忍不住拿出50萬買金融股，結果中信大漲20%讓他賺到笑，捨不得賣，如今只剩50萬現金。他認為股票變現很快，不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。