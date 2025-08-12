統一富爸爸當靠山！網家（8044）股價無力挨酸「救不起來」原因曝光

統一(1216)去年入股網家(8044)，惟今年以來網家營運表現依然不如預期，虧損也持續惡化，引發PTT網友熱議，有網友指出，外商電商蝦皮有騰訊、酷澎有韓國資金與美國金主，對台灣市場形成強大壓力；網家創辦人詹宏志為求轉型，引進統一作為「富爸爸」，理應在物流與資金面獲得支撐，卻仍無法扭轉頹勢，引發網友熱烈討論統一與網家的策略問題。

網家今年上半年營收176.18億元，年減3.87%，營業損失1.93億元，稅後淨損3.69億元，EPS -1.89元。PTT網友討論統一入股案，有人直言，統一本身就是「電商門外漢」，入股後幾乎看不到改革，價格與物流毫無優勢，「消費者眼瞎嗎？」也有人認為，統一此舉更多是為阻止競爭對手壯大，而非真心投入電商經營，導致資源與整合成效有限。還有人批評統一收購的電商事業普遍缺乏創新，「1+1從來沒大於2」，甚至連原本有市場優勢的博客來也逐漸失色。

另有意見認為，統一實體通路強勢，但礙於怕衝擊本業，不敢大幅殺價或放寬免運，無法與蝦皮、酷澎這類肯燒錢搶市的對手競爭；加上介面設計、商品分類、活動內容缺乏吸引力，對年輕消費族群黏著度不足。有網友形容統一旗下電商「食材不錯，卻亂煮一通」，最終難以與跨境平台抗衡。

悲觀派更直言「救不起來的」，認為台灣市場規模有限，本土電商缺乏價格優勢與獨特服務，消費者往往比價後轉向對岸或跨境平台。也有留言酸「爸爸再有錢，成績也難好」，將網家的困境比作扶不起的孩子，並質疑統一只是出錢，卻未派人深度參與經營。

但也有少數聲音指出，pchome在部分購物體驗與配送速度上仍有優勢，對熟悉平台的消費者依舊具有便利性；另有網友期待統一若能整合旗下多個電商入口網站、物流資源，或許仍有機會打造「台版亞馬遜」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。