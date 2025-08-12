上市櫃7月營收挑戰新高！網笑「恐慌蛙休息」：台股年底2萬5穩了

台股7月營收已公布逾9成，年增6.94％，預估全體上市櫃營收將挑戰去年同期歷史新高3.93兆元。法人指出，關稅不確定性大致解除，市場重回基本面，指數有望再逼近甚至突破歷史高點24,416點。專家分析，台積電具美國設廠優勢，受晶片關稅影響有限，加上AI供應鏈景氣暢旺及出口連三月創高，第三季營收成長動能可期。不過，也有觀點提醒，部分非AI產業或需自行吸收關稅成本，恐影響獲利與銷售量，後市可能進入高檔震盪。

一名網友在PTT分享新聞後表示，「厲害的公司還是厲害，會漲的股票就是會漲」，認為選股應以優質企業為主，受衝擊大的公司則先避開，並揶揄「恐慌蛙該回去休息了」。他強調營收與展望已說明一切，市場反而可能更擔心颱風影響。此言引來網友熱烈回應，不少人同意基本面支撐行情，直呼「年底2萬5穩了」、「台股真的沒啥好怕的」，並提到國安基金護盤力道仍在，也有人以玩笑方式推測「課100趴關稅，一年減1趴，直接上看10萬點」。

部分留言則表現謹慎或唱衰，認為景氣燈號轉弱、非科技中小企業面臨中國產能衝擊，甚至有網友直言「基本面不是開始下滑了嗎」、「除了半導體不都死一片」。另有人對新聞與其他報導的多空落差感到困惑，質疑「我要信這篇還是上一篇？」也有人批評「基本面這個詞出現都不是好事」。

看多派網友則持續看好台積電護盤效應，直稱「基本麵良好」、「題材面也是台積電」、「夢想面更是台積電」，甚至喊出「all in台積電」。有網友回顧4月低檔進場至今的獲利，嘲諷空方「散戶買指數都贏可悲空蛙」。同時，部分留言延伸至操作策略，認為在國安基金與資金行情支撐下，選對產業與標的仍有機會創造報酬。

