快訊

黃國昌來訪…蔣萬安表態「支持核三延役」 批民進黨執政任性

王晶揭趙露思開撕真相！「搖錢樹」被壓榨養全公司：風險極大

2025「必比登推介」出爐！新增3城市 全台144間餐廳完整名單一次看

上市櫃7月營收挑戰新高！網笑「恐慌蛙休息」：台股年底2萬5穩了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股指數站上24000點逐步走高。中央社
台股指數站上24000點逐步走高。中央社

台股7月營收已公布逾9成，年增6.94％，預估全體上市櫃營收將挑戰去年同期歷史新高3.93兆元。法人指出，關稅不確定性大致解除，市場重回基本面，指數有望再逼近甚至突破歷史高點24,416點。專家分析，台積電具美國設廠優勢，受晶片關稅影響有限，加上AI供應鏈景氣暢旺及出口連三月創高，第三季營收成長動能可期。不過，也有觀點提醒，部分非AI產業或需自行吸收關稅成本，恐影響獲利與銷售量，後市可能進入高檔震盪。

一名網友PTT分享新聞後表示，「厲害的公司還是厲害，會漲的股票就是會漲」，認為選股應以優質企業為主，受衝擊大的公司則先避開，並揶揄「恐慌蛙該回去休息了」。他強調營收與展望已說明一切，市場反而可能更擔心颱風影響。此言引來網友熱烈回應，不少人同意基本面支撐行情，直呼「年底2萬5穩了」、「台股真的沒啥好怕的」，並提到國安基金護盤力道仍在，也有人以玩笑方式推測「課100趴關稅，一年減1趴，直接上看10萬點」。

部分留言則表現謹慎或唱衰，認為景氣燈號轉弱、非科技中小企業面臨中國產能衝擊，甚至有網友直言「基本面不是開始下滑了嗎」、「除了半導體不都死一片」。另有人對新聞與其他報導的多空落差感到困惑，質疑「我要信這篇還是上一篇？」也有人批評「基本面這個詞出現都不是好事」。

看多派網友則持續看好台積電護盤效應，直稱「基本麵良好」、「題材面也是台積電」、「夢想面更是台積電」，甚至喊出「all in台積電」。有網友回顧4月低檔進場至今的獲利，嘲諷空方「散戶買指數都贏可悲空蛙」。同時，部分留言延伸至操作策略，認為在國安基金與資金行情支撐下，選對產業與標的仍有機會創造報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 指數 關稅 台積電 半導體 中小企業

延伸閱讀

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

0056配多少0050不足就賣股補足…結果報酬誰贏？邏輯投資：張數與安心感非最重要

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

相關新聞

政院關稅記者會挨轟「聽不下去」…工總開火：比40年來都慘

行政院昨（11）日由副院長鄭麗君說明關稅談判結果，但20%對等關稅加上原有稅率，引爆產業界不滿。工總今早罕見公開批評記者會「聽不下去」，並再度呼籲政府加大力道，包括維穩匯率、擴充信保基金，以及「凍漲電

上市櫃7月營收挑戰新高！網笑「恐慌蛙休息」：台股年底2萬5穩了

台股7月營收已公布逾9成，年增6.94％，預估全體上市櫃營收將挑戰去年同期歷史新高3.93兆元。法人指出，關稅不確定性大致解除，市場重回基本面，指數有望再逼近甚至突破歷史高點24,416點。專家分析，台積電具美國設廠優勢，受晶片關稅影響有限，加上AI供應鏈景氣暢旺及出口連三月創高，第三季營收成長動能可期。不過，也有觀點提醒，部分非AI產業或需自行吸收關稅成本，恐影響獲利與銷售量，後市可能進入高檔震盪。

郭智輝喊「中鋼（2002）讓利救汽車」…網酸：股東又要做功德了？

經濟部長郭智輝11日召開「美國加徵關稅對車輛零組件產業影響座談會」，與我國外銷汽車AM（售後市場）及國內OE（新車原廠）供應鏈大廠，針對台美關稅與新台幣匯率等議題深入交流。 郭智輝提出，經濟部將

統一富爸爸當靠山！網家（8044）股價無力挨酸「救不起來」原因曝光

統一(1216)去年入股網家(8044)，惟今年以來網家營運表現依然不如預期，虧損也持續惡化，引發PTT網友熱議，有網友指出，外商電商蝦皮有騰訊、酷澎有韓國資金與美國金主，對台灣市場形成強大壓力；網家創辦人詹宏志為求轉型，引進統一作為「富爸爸」，理應在物流與資金面獲得支撐，卻仍無法扭轉頹勢，引發網友熱烈討論統一與網家的策略問題。

中國官媒示警「輝達資安疑慮」 鄉民不買單：扶植國產政治宣示

中國官媒近日再度針對輝達（NVIDIA）H20晶片安全性發出警告，稱該晶片可透過硬體或軟體後門實現「遠程關閉」，甚至可設定啟動時間、溫度或電壓等條件自動停止運作，形同內建「自毀」機制。文章並指，若在電源管理模組中植入相關電路，可達成切斷核心電源、限制性能等效果；亦可透過修改韌體，在特定授權、地理位置不符時拒絕啟動。中國專家更認為，搭配CUDA平台更新，後門功能可更靈活地啟動，帶來資安與可用性疑慮。

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

美國川普關稅議題傳出新進展，行政院經貿辦11日下午召開記者會說明對美談判事宜，市場寄望釋出利多，台積電盤中由黑翻紅、再創1195元新高，台股同步勁揚逾227點，距離歷史高點僅差約167點。有網友在PTT分享新聞並直言，距離新高僅200點，本波再創高應屬必然，引來熱烈討論，不少人對即將登場的記者會抱持不同預期，也有人聚焦台積電董事會及竊密案進展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。