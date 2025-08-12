川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

美國川普關稅議題傳出新進展，行政院經貿辦11日下午召開記者會說明對美談判事宜，市場寄望釋出利多，台積電盤中由黑翻紅、再創1195元新高，台股同步勁揚逾227點，距離歷史高點僅差約167點。有網友在PTT分享新聞並直言，距離新高僅200點，本波再創高應屬必然，引來熱烈討論，不少人對即將登場的記者會抱持不同預期，也有人聚焦台積電董事會及竊密案進展。

市場消息指出，經貿辦會中將說明川普關稅相關談判情況，台股提前反應大漲，台積電董事會亦成焦點，討論議題包括前員工涉洩密東京威力科創案、美國投資及股利政策。一名網友在PTT發文表示，他認為在樂觀氛圍下，台股挑戰新高應勢在必行，並視記者會為後續關鍵催化。

部分網友對此抱持保留態度，直批「幹話記者會」可能毫無實質內容，甚至預測「最後一小時下好離手」、「利多出盡就會跌」。另有人戲稱「疊加蛙」與「恐慌蛙」過去幾日恐慌喊空，如今反被嘎爆；也有人揶揄政府對關稅的說法「大內宣詐騙大會」，呼籲別浪費時間聽官式發言。

另有一派則持看漲立場，認為台積電強勢護盤、台股「噴」勢難擋，直呼「相信GG就對了」、「多單25000穩了」。有網友以ASML之於荷蘭作比，認為台灣依賴台積電並非問題，甚至喊出台積上看2000元、台股挑戰三萬點。也有人指出川普關稅最終會由美國消費者吸收，對台積電衝擊有限，反而可能淘汰不適產業、利好台灣。

討論中亦有人關注宏觀影響與競爭態勢，表示川普關稅政策須比較競爭對手條件，如中國若受更高關稅壓力，反倒有助台灣產業競爭力；並提醒股市雖短線受惠，但長線仍需留意全球供應鏈調整與資金面變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。