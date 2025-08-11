台股盤中距歷史高點僅200點！郭哲榮：權值股領軍、00687B也要噴

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股盤中大漲逾200點、最高觸及24249點，距離歷史新高（24416點）不到200點。分析師郭哲榮指出，關稅利空已消化，權值股領漲推升大盤，加上降息預期，國泰20年美債ETF（00687B）有望持續受惠。記者杜建重／攝影
台股盤中大漲逾200點、最高觸及24249點，距離歷史新高（24416點）不到200點。分析師郭哲榮指出，關稅利空已消化，權值股領漲推升大盤，加上降息預期，國泰20年美債ETF（00687B）有望持續受惠。記者杜建重／攝影

分析師郭哲榮（哲哲）指出，8/11 台股盤中大漲逾200點、最高觸及24,249點，距離歷史高點僅剩不到200點，顯示多頭氣勢延續。

他分析，市場先前擔心的對等關稅與晶片關稅早已「利空出盡」，加上台積電、聯發科、鴻海等權值股合計占大盤約45%，且美國對台積電晶片關稅為零，影響有限，反而成為推升指數的助力。

從結構來看，權值股強勢上攻，金融與電子同步轉強，盤面廣度良好。郭哲榮提醒，短線觀察重點包括24,249點能否有效突破、量能是否放大，以及權值股與AI族群的續航力。

在國際面，聯準會副主席釋出下半年降息訊號，9月降息1碼的機率仍接近九成，若本週CPI未大幅上升，資金環境將持續偏多。郭哲榮並提到，降息預期也推升債市表現，他所關注的 國泰20年美債 ETF（00687B） 有望受惠利率走低，債券價格上漲動能可期。

他認為，在利空消化、利多延續下，台股後續挑戰歷史高點的機率高，而股債雙多的格局，為投資人提供更多布局空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

