急用金50％衝中信金…爽賺20％卻被老婆罵！問：急用金該留多少？
一名網友在PTT股板發文，透露自己股票市值約800多萬，原本戶頭留了100萬當急用金，但後來忍不住拿出50萬買金融股，結果中信大漲20%讓他賺到笑，捨不得賣，如今只剩50萬現金。他認為股票變現很快，不怕沒錢用，更自豪手上還有兩張台積電成本250元、已翻四倍壓箱底，但老婆卻一直罵他亂動急用金。
不少人現金存量極低，甚至全數投入市場，「500吃飯、0、一天100元、質押第二天就有錢」的說法屢見不鮮。有人還笑稱「皮夾裡面基本都一個億起跳」，認為有持股、有信用卡，就算遇到急用也能應付，沒必要留大筆現金閒置。
也有網友認為急用金不可或缺，主張至少留半年到一年的生活開銷，「30萬擋半年、兩年開銷、保險+6個月開銷」都是參考值。他們強調，市場難免有波動，手上留現金才不會在低點被迫賣股，遇到失業、意外或醫療需求時更能心安。
部分人則持折衷態度，會依家庭結構與收入來源彈性調整急用金，例如單身族只留兩個月薪水，有家庭和房貸者則會多留幾十萬到百萬不等。他們認為急用金不是一成不變，而是要兼顧投資機會與生活安全。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
