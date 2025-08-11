大摩喊「美股牛市剛起跑」！網友反應一面倒：出貨訊號？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
摩根士丹利首席美股策略師威爾森認為熊市已結束、牛市啟動，但股民多視為「出貨訊號」，在社群掀起反指標熱議。中央社
摩根士丹利（大摩）首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）近日表示，4月美股的拋售潮已劃下熊市句點，市場正進入新一輪牛市初期，投資人應趁回檔分批進場。他認為過去三年的「滾動式衰退」已結束，目前的震盪與盤整屬正常現象，並強調第3季可能放緩，反而是布局良機。不過盈透證券首席策略師索斯尼克則提醒，低接風險如「接住墜落的刀子」，仍需謹慎。

對於大摩喊多，不少股民直接反向解讀「ALL IN、要噴惹、牛市來了」。也有人語帶反諷，「投顧免費告訴你牛市，懂的就懂、這麼好的事能免費告訴大家太好了、這是出貨文」。甚至有人認為這是危險訊號，「完了、快逃、先看他做多還是空、大摩的嘴騙人的鬼、利多見報就是空」。

部分網友質疑大摩的熊市定義「早就牛了還熊市告終、4月那個算熊市？我還沒看過這麼短的熊、市創新高還說剛起步」。也有批評其動機，「翻譯：出貨給你們、準備收割韭菜、哪有低的 AI都噴到太空了」。

仍有少數網友選擇相信行情延續「Q2財報全面超預期，還在多頭沒錯、美國還要降息、這波至少三萬點」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韭菜 回檔 美國 摩根 美股

