台股正處高檔 億級大戶：關稅將讓物價漲「這些類股先別碰」

摘要 受川普對等關稅影響，企業與消費者都將面臨物價上漲造成的經濟衝擊。台灣內需市場將陷入憂愁的局面，建議投資組合選擇多種ETF或基金商品，以分散風險。

隨著美國對各主要貿易國家的關稅協議大致底定，挑戰才正要開始。無論是企業或消費者，都將面臨萬物皆漲的情況，必然衝擊經濟與景氣表現。

即使台灣關稅20%及232條款仍存在變數，將為台股帶來極大的不確定性，特別是對科技電子與半導體產業的影響更為嚴重。

目前指數及部分強勢個股的股價皆處在相對高檔，從客觀事實來看，絕不可掉以輕心。

無可諱言，AI相關產業與半導體仍是市場的關鍵，也是目前AI趨勢最直接的受惠族群，並將會持續好幾年。

至於其他行業的發展則充滿變數。以「外銷」與「內需」區分，前者需考量企業能否順利轉嫁成本，以及應對匯率波動的衝擊。此外，台灣對比主要競爭國家而言稅率相對較高，投資人應抱持更保守的態度。

內需的部分，景氣恐怕將進入多數人憂愁的局面，投資策略必須有所調整：

1.ETF配置再分散：可透過不同的主題，或選擇主動式、被動式等類型，分散投資風險。

2.重新思考績優股的定義：許多的傳統績優股角色名單將會改變。需多留意企業這幾年的股利分配與獲利變化，可從股價、獲利、K線圖、交易量等部分，觀察發展趨勢。水泥、鋼鐵、塑化等產業可能不再有光環，反而機電、食品、餐飲、觀光、旅遊與通路商有機會成為新的主角。

3.分散布局不同國家：選擇ETF或基金，進入不同國家的市場，避免雞蛋集中在一個籃子中。

4.配置防禦型與避險型資產：如債券、實體資產、原物料、資源、貴金屬與農作物等相關ETF或基金，都應列入投資組合。

5.現金配置多元化：本國貨幣外，也可納入歐元、澳幣、美元，甚至是比特幣、替代貨幣或電子支付系統。現金資產的定義正被顛覆，這股趨勢不容忽視。

市場波動是常態，此時應考量自身能否承受投資風險，以及哪種投資組合能讓人感到更安心，才是最適合的選擇。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文關稅將讓物價漲，這些類股先別碰》

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。