快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

聽新聞
0:00 / 0:00

「帶頭炒股」？南韓總統喊KOSPI 5000 台灣網笑：慢我們一步

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓總統成立「KOSPI 5000」特別委員會，盼將房市資金引流至股市，引發台灣網友熱烈討論。(歐新社)
南韓總統成立「KOSPI 5000」特別委員會，盼將房市資金引流至股市，引發台灣網友熱烈討論。(歐新社)

南韓總統李在明指派國會議員吳奇炯成立「KOSPI 5000」特別委員會，目標是活絡股市、吸引民間資金從房地產轉向金融市場。吳奇炯強調，5000點不是指數目標，而是象徵政策決心。韓國長年家戶資產高度集中於房地產，根據央行調查，高達75%的資產為實體資產（主要是房產），金融投資僅占四分之一。

此舉引發台灣網友熱議，不少人直接酸韓國模式難奏效，「帶頭炒股」、「國家認可合法炒股」、「笑死 公然炒股喔」、「好好笑，蔡英文直接加了兩萬點加權指數」。也有人覺得台灣早就走在前面，「台灣一直都是先行者XD」、「台灣先做了」、「慢台灣一步了」、「反觀近年台股世界強 好幸福」。

部分網友則質疑政策可行性，認為市場誘因不足。「韓國不是不久前才要課證交稅？真能振興股票市場？」「剛剛才課資本利得稅」、「沒利多政策沒吸引力啊」。還有人提醒高槓桿風險，「股市炒高了之後還是會外溢到房地產」、「房地產先爆 之後換成股市爆 全國一起死」。

也有留言點出房市供需差異，「韓國漲房價主因是供給不足 跟鬼島高空屋率不一樣」、「韓國一半人住首爾都會區 房子遠遠不夠住」、「台灣七都是滿滿的空房子」。另有網友戲稱台灣的解方早就不同路，「我們的則是下823動員令」、「學台灣弄一堆ETF吸錢 把三星權值弄到40%」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 資產 台股 南韓 房地產 蔡英文 證交稅 李在明 資本利得

延伸閱讀

台積電衝歷史新高…謝金河卻示警要小心川普出招？網嗨翻天：穩了！上看2000

景氣燈號轉弱…台股要保守了？小童曝0050買賣防守價

0050、0056股息剛好Cover質押利息！存股哥曝月月配心法：集中火力買0056

台灣疊加關稅「贏爛了」？白宮證實歐日免加15％ 網友酸爆

相關新聞

「帶頭炒股」？南韓總統喊KOSPI 5000 台灣網笑：慢我們一步

南韓總統李在明指派國會議員吳奇炯成立「KOSPI 5000」特別委員會，目標是活絡股市、吸引民間資金從房地產轉向金融市場。吳奇炯強調，5000點不是指數目標，而是象徵政策決心。韓國長年家戶資產高度集中

台灣疊加關稅「贏爛了」？白宮證實歐日免加15％ 網友酸爆

白宮官員證實，歐盟與日本出口美國的商品將不再疊加15%對等關稅，日本將適用減輕負擔的特別措施。日方談判代表赤澤亮正透露，美方承認先前川普簽署的行政命令有誤，未正確反映7月下旬達成的貿易協議，並承諾修正

台積電2奈米外洩疑雲…傳TEL高層將來台善後！網轟：土下座切小指、告到死

台積電2奈米製程爆出機密外洩風波，涉案工程師疑將資料翻拍並流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」（Tokyo Electron，TEL）。外媒引述知情人士指出，TEL在內部會議要求員工避談此事，並有管

疊加關稅再掀爭議！黃國昌批晚間才證實…網疑惑：日本可以談掉我們不行？

台美關稅議題再引爆爭論，民眾黨立委黃國昌質疑，行政院經貿辦刻意拖到週五晚間才透過媒體證實，台灣輸美關稅並非單純20%，還要在原稅率上「疊加」。行政院回應，早在4月4日的記者會簡報中已說明，並強調並非刻

台積電衝歷史新高…謝金河卻示警要小心川普出招？網嗨翻天：穩了！上看2000

台積電在川普宣布美國設廠可免關稅後，股價強攻至1,185元新天價，市值飆破30兆，帶動台股重回24,000點大關。然而，財信傳媒董事長謝金河提醒，川普的作風難測，不排除還有下一步動作，台積電後續仍有挑

台股高點夢碎「關稅疊加」利空？網：已反應…怕啥

台股8日盤中一度衝上24,131點，距離歷史高點僅一步之遙，卻在晚間被「關稅炸彈」澆了冷水。原先市場以為只是20%關稅，行政院經貿談判辦公室揭露，實際計算還需加上最惠國原稅率，甚至可能包含反傾銷與反補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。