「帶頭炒股」？南韓總統喊KOSPI 5000 台灣網笑：慢我們一步

南韓總統李在明指派國會議員吳奇炯成立「KOSPI 5000」特別委員會，目標是活絡股市、吸引民間資金從房地產轉向金融市場。吳奇炯強調，5000點不是指數目標，而是象徵政策決心。韓國長年家戶資產高度集中於房地產，根據央行調查，高達75%的資產為實體資產（主要是房產），金融投資僅占四分之一。

此舉引發台灣網友熱議，不少人直接酸韓國模式難奏效，「帶頭炒股」、「國家認可合法炒股」、「笑死 公然炒股喔」、「好好笑，蔡英文直接加了兩萬點加權指數」。也有人覺得台灣早就走在前面，「台灣一直都是先行者XD」、「台灣先做了」、「慢台灣一步了」、「反觀近年台股世界強 好幸福」。

部分網友則質疑政策可行性，認為市場誘因不足。「韓國不是不久前才要課證交稅？真能振興股票市場？」「剛剛才課資本利得稅」、「沒利多政策沒吸引力啊」。還有人提醒高槓桿風險，「股市炒高了之後還是會外溢到房地產」、「房地產先爆 之後換成股市爆 全國一起死」。

也有留言點出房市供需差異，「韓國漲房價主因是供給不足 跟鬼島高空屋率不一樣」、「韓國一半人住首爾都會區 房子遠遠不夠住」、「台灣七都是滿滿的空房子」。另有網友戲稱台灣的解方早就不同路，「我們的則是下823動員令」、「學台灣弄一堆ETF吸錢 把三星權值弄到40%」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。