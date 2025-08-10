台灣疊加關稅「贏爛了」？白宮證實歐日免加15％ 網友酸爆
白宮官員證實，歐盟與日本出口美國的商品將不再疊加15%對等關稅，日本將適用減輕負擔的特別措施。日方談判代表赤澤亮正透露，美方承認先前川普簽署的行政命令有誤，未正確反映7月下旬達成的貿易協議，並承諾修正命令，但尚未公布時間表。目前僅有歐日獲得此待遇，台灣仍維持疊加關稅。
消息引發PTT熱烈討論，不少人直指談判結果令人失望，批評政府讓台灣在貿易競爭中落於下風。有人直言「贏爛了」、「台灣贏麻了」、「台美關係史上最好!!」、「台灣有疊加關稅 贏爛了」、「請問是誰找難纏的哲學家去談判？」也有人冷嘲熱諷「難纏的哲學家？笑死」。
部分網友則認為衝擊主要集中在傳統產業，科技業影響有限。「反正半導體0關稅 有差嗎 買傳產的自己認命吧」、「說到底巨額貿易逆差還不就科技業造成der」、「傳產被拖累 嘻嘻」、「傳產輸美就很少 都是科技業產品輸美佔大宗」。
也有留言點出日本獲豁免背後的經濟代價，質疑台灣是否付出足夠籌碼。「學日本進貢5500億美金就可以不疊加」、「要看看別人付出什麼代價換來的 整天只會標題殺」、「保汽車代價真不小 嘻嘻」、「說日本花了很大代價，對啊~那台灣換N+20% 的代價呢？」
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
