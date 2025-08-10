台積電2奈米外洩疑雲…傳TEL高層將來台善後！網轟：土下座切小指、告到死

台積電2奈米製程爆出機密外洩風波，涉案工程師疑將資料翻拍並流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」（Tokyo Electron，TEL）。外媒引述知情人士指出，TEL在內部會議要求員工避談此事，並有管理階層已飛來台灣處理後續；公司對涉案台灣子公司員工進行解僱處分，並全力配合調查，強調暫未發現機密流向第三方的證據。

事件在台日兩地引發高度關注。日本專家認為，TEL作為台積電重要客戶，若涉入竊密行為，形同「冒著失去一切的風險」。不過也有業界人士直言，TEL沒理由親自承擔如此高風險。外界普遍關注，雙方後續是否會出現賠償、股權轉讓等談判。

對於這起疑雲，不少網友情緒激烈，直呼土下座切小指、直接換廠商、告到死、不要妥協，也有人喊話「不要妥協，告到死！爛日本」、「告到死 並且封殺TEL所有製程出來的產品」、「GG硬起來！」。更有人狠酸「來夾軟蛋了」、「先土下座」、「來談賠款的」。

也有網友懷疑幕後操盤層級，質疑怎麼可能不知情，「工程師的錢哪來的」、「怎麼可能不知情 給GG工程師的錢哪來的」、「肯定是主管授意」、「這種規模肯定是役員等級的問題層級」、「沒給錢誰會幫你偷啊」、「一聽到是日本大哥哥要偷的 綠共就躲起來了」。有人直言「查金流就知道啦」、「直接把股權讓給GG到51%吧」。

還有一派網友冷嘲熱諷，諷刺高層來台只是演戲，「高層來台再補拍幾張」、「這不是偷是技術支援」、「善後=談賠多少」、「來道歉已經技轉給其他公司嗎」、「拍個幾百張slide就約一個node的量 根本沒屁用」、「這日商沒處理好根本信譽破產」、「技術到手 拍拍屁股」、「半澤直樹有一起來嗎」。

