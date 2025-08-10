疊加關稅再掀爭議！黃國昌批晚間才證實…網疑惑：日本可以談掉我們不行？

台積電在川普宣布美國設廠可免關稅後，股價強攻至1,185元新天價，市值飆破30兆，帶動台股重回24,000點大關。然而，財信傳媒董事長謝金河提醒，川普的作風難測，不排除還有下一步動作，台積電後續仍有挑

2025-08-10 00:41