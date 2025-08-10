疊加關稅再掀爭議！黃國昌批晚間才證實…網疑惑：日本可以談掉我們不行？
台美關稅議題再引爆爭論，民眾黨立委黃國昌質疑，行政院經貿辦刻意拖到週五晚間才透過媒體證實，台灣輸美關稅並非單純20%，還要在原稅率上「疊加」。行政院回應，早在4月4日的記者會簡報中已說明，並強調並非刻意延遲消息，後續亦提出多項配套支持受影響產業。
不少網友怒批政府資訊不透明「就故意放任謠言只有20%」、「這幾個月媒體全在吹20%，怎麼不趕快澄清」、「被發現才說早講過，還怪大家沒看公告」。
也有人嘲諷談判結果「20%是地板不是天花板」、「差日本不只5%」、「日本可以談掉疊加，我們不行」、「談成這樣還自誇很難纏」。
另有網友認為影響有限「科技業毛利高，不怕」、「影響台積電不大就沒事」、「轉嫁給客戶就好」、「台股照漲不誤」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言