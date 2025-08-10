疊加關稅再掀爭議！黃國昌批晚間才證實…網疑惑：日本可以談掉我們不行？

聯合新聞網／ 綜合報導
黃國昌批行政院「疊加關稅」晚間才證實，網友質疑早該公開說明，並嘲諷談判結果輸日本。記者陳敬丰／攝影
黃國昌批行政院「疊加關稅」晚間才證實，網友質疑早該公開說明，並嘲諷談判結果輸日本。記者陳敬丰／攝影

台美關稅議題再引爆爭論，民眾黨立委黃國昌質疑，行政院經貿辦刻意拖到週五晚間才透過媒體證實，台灣輸美關稅並非單純20%，還要在原稅率上「疊加」。行政院回應，早在4月4日的記者會簡報中已說明，並強調並非刻意延遲消息，後續亦提出多項配套支持受影響產業。

不少網友怒批政府資訊不透明「就故意放任謠言只有20%」、「這幾個月媒體全在吹20%，怎麼不趕快澄清」、「被發現才說早講過，還怪大家沒看公告」。

也有人嘲諷談判結果「20%是地板不是天花板」、「差日本不只5%」、「日本可以談掉疊加，我們不行」、「談成這樣還自誇很難纏」。

另有網友認為影響有限「科技業毛利高，不怕」、「影響台積電不大就沒事」、「轉嫁給客戶就好」、「台股照漲不誤」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 台美 行政院 台積電 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

行政院估關稅衝擊恐致4萬人失業 網酸：是不是少算一個零

0050、0056股息剛好Cover質押利息！存股哥曝月月配心法：集中火力買0056

景氣燈號轉弱…台股要保守了？小童曝0050買賣防守價

月薪55K到開業年營收560萬！土地婆麗娜：賺錢後才發現「快樂很簡單」

相關新聞

台積電2奈米外洩疑雲…傳TEL高層將來台善後！網轟：土下座切小指、告到死

台積電2奈米製程爆出機密外洩風波，涉案工程師疑將資料翻拍並流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」（Tokyo Electron，TEL）。外媒引述知情人士指出，TEL在內部會議要求員工避談此事，並有管

疊加關稅再掀爭議！黃國昌批晚間才證實…網疑惑：日本可以談掉我們不行？

台美關稅議題再引爆爭論，民眾黨立委黃國昌質疑，行政院經貿辦刻意拖到週五晚間才透過媒體證實，台灣輸美關稅並非單純20%，還要在原稅率上「疊加」。行政院回應，早在4月4日的記者會簡報中已說明，並強調並非刻

台積電衝歷史新高…謝金河卻示警要小心川普出招？網嗨翻天：穩了！上看2000

台積電在川普宣布美國設廠可免關稅後，股價強攻至1,185元新天價，市值飆破30兆，帶動台股重回24,000點大關。然而，財信傳媒董事長謝金河提醒，川普的作風難測，不排除還有下一步動作，台積電後續仍有挑

台股高點夢碎「關稅疊加」利空？網：已反應…怕啥

台股8日盤中一度衝上24,131點，距離歷史高點僅一步之遙，卻在晚間被「關稅炸彈」澆了冷水。原先市場以為只是20%關稅，行政院經貿談判辦公室揭露，實際計算還需加上最惠國原稅率，甚至可能包含反傾銷與反補

美日貿易協議再生波折…美方承諾修正退還關稅！網：就是沒誠信的國家

美國總統川普近日針對日本祭出新關稅命令，未遵守原先協議，導致日本輸美產品一律加徵15%關稅。日本經濟再生大臣赤澤亮正赴美，向美方高層強烈表達不滿。 經過密集協商後，美方坦承行政疏失，並承諾「適時

台積電3名內鬼都是「這學校」畢業！網嘆：高學歷卻無廉恥

台積電2奈米機密遭洩一案持續延燒，PTT網友熱議，不僅痛批三名涉案工程師「高學歷卻無廉恥」，更有人將矛頭指向日商設備商TEL與涉案學校清大，質疑「已交主管還想撇清？」；市場更傳出台積電內部祭出史上最嚴厲的「連坐五級懲處」，就連副總等高層都可能受牽連，引發產業震盪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。