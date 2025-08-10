台積電衝歷史新高…謝金河卻示警要小心川普出招？網嗨翻天：穩了！上看2000

台積電在川普宣布美國設廠可免關稅後，股價強攻至1,185元新天價，市值飆破30兆，帶動台股重回24,000點大關。然而，財信傳媒董事長謝金河提醒，川普的作風難測，不排除還有下一步動作，台積電後續仍有挑戰。

對此，大批網友反應熱烈，直接把謝金河的示警當「反指標」。不少人直言「穩了」、「感謝信心加持周一加碼」、「台積電1500」、「老謝金口加持 穩了」，甚至笑稱「別高興得太早 因為會更高興」。

也有人語帶調侃「反著看的股市明燈」、「謝丞相賜箭」、「唯一相信老謝投顧」、「穩了 上看2000」，甚至喊出「信貸房貸三層質押滿倉台積」。

當然，仍有網友保持謹慎，提醒「川普不會放縱台積電逍遙」、「未來政策不確定性高」、「結果瘋川過幾天出事？」認為雖短線氣勢強，但仍需防範黑天鵝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。