台股高點夢碎「關稅疊加」利空？網：已反應…怕啥

台股8日盤中一度衝上24,131點，距離歷史高點僅一步之遙，卻在晚間被「關稅炸彈」澆了冷水。原先市場以為只是20%關稅，行政院經貿談判辦公室揭露，實際計算還需加上最惠國原稅率，甚至可能包含反傾銷與反補貼稅，以工具機為例，實際稅率恐達24.7%。法人直言，這對行情並非好消息。

消息曝光後，批判派網友直言「RUN!!!!!」、「又想騙散戶手上的股票 沒門」、「利空新聞就是買 開吹就是跑」、「跟新聞反著做勝率比較高」，對於法人示警嗤之以鼻，認為只是老招。

樂觀派則認為「已反應 怕啥」、「跌就是買」、「這個關稅早就反應完了」、「不影響半導體」、「利空見報就是買爆」，相信短線依舊有資金與人氣支撐。

也有人選擇冷嘲熱諷，「急跌？未來新聞嗎」、「空氣空單 笑死」、「法人也是同路人嗎」、「反指標太多連我都只作多了」，看待關稅議題就像市場上的又一場情緒戲碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。