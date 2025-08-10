聽新聞
0:00 / 0:00
台股高點夢碎「關稅疊加」利空？網：已反應…怕啥
台股8日盤中一度衝上24,131點，距離歷史高點僅一步之遙，卻在晚間被「關稅炸彈」澆了冷水。原先市場以為只是20%關稅，行政院經貿談判辦公室揭露，實際計算還需加上最惠國原稅率，甚至可能包含反傾銷與反補貼稅，以工具機為例，實際稅率恐達24.7%。法人直言，這對行情並非好消息。
消息曝光後，批判派網友直言「RUN!!!!!」、「又想騙散戶手上的股票 沒門」、「利空新聞就是買 開吹就是跑」、「跟新聞反著做勝率比較高」，對於法人示警嗤之以鼻，認為只是老招。
樂觀派則認為「已反應 怕啥」、「跌就是買」、「這個關稅早就反應完了」、「不影響半導體」、「利空見報就是買爆」，相信短線依舊有資金與人氣支撐。
也有人選擇冷嘲熱諷，「急跌？未來新聞嗎」、「空氣空單 笑死」、「法人也是同路人嗎」、「反指標太多連我都只作多了」，看待關稅議題就像市場上的又一場情緒戲碼。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言